Il Re: il trailer finale del film Netflix con Timothée Chalamet

Il re, di cui è stato condiviso il trailer finale, è il film con Timothée Chalamet, Joel Edgerton e Robert Pattinson in arrivo su Netflix venerdì 1 novembre.

Il Re, il film Netflix di cui è stato condiviso il trailer finale, arriverà in streaming venerdì 1 novembre e ha come protagonista la giovane star Timothée Chalamet nel ruolo dell'erede al trono inglese.

Il video mostra Hal che viene incoronato, lasciandosi quindi alle spalle il periodo in cui poteva rimanere distante dalla corte e dalle lotte per il potere. Asceso al trono il ragazzo cerca di dare una svolta al regno, dovendo però fare i conti con un conflitto con la Francia, tradimenti, un potenziale matrimonio e un duro scontro mortale.

La sinossi ufficiale del film Il Re, diretto da David Michôd, anticipa:

Il principe ribelle Hal (Timothée Chalamet) volta le spalle alla casa reale e vive tra la gente comune, ma alla morte del tirannico padre viene incoronato re Enrico V e non riesce più a sfuggire al suo destino. Ora il giovane re deve confrontarsi con gli intrighi di palazzo, il caos e la guerra che il padre gli ha lasciato in eredità e il passato che ritorna, in particolare nei panni del cavaliere alcolizzato John Falstaff (Joel Edgerton), suo grande amico e mentore.

Il lungometraggio è diretto da David Michôd e cosceneggiato da Egerton e Michôd.

Nel cast del progetto - di cui potete leggere la nostra recensione - ci sono anche Sean Harris, Ben Mendelsohn, Robert Pattinson e Lily-Rose Depp.