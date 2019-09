Il Re Leone: il trailer della parodia porno del film è incredibile!

Il Re Leone e la sua parodia porno, agli spettatori l'ardua scelta tra i due film: il trailer della parodia a luci rosse del nuovo film live action targato Disney ha già conquistato il web per la sua scanzonata irriverenza e per l'altissimo livello di trash.

Le versioni porno dei film di grande successo non sono certo una novità, e già qualche mese fa era arrivato sui piccoli schermi Aladdick, la versione hot di Aladdin di Guy Ritchie. Era solo questione di tempo per vedere la bizzarra parodia de Il Re Leone, visto l'enorme successo al box office di tutto il mondo. Nel trailer, sponsorizzato da PornHub, vediamo tantissimi riferimenti ad alcuni momenti cult del cartone, come Hakuna Matata che viene ovviamente modificato - e non vi sveliamo come.

Il risultato è uno strano trailer musical volgare, che è subito diventato cult online, con quasi 200.000 visualizzazioni e numerosissime ricondivisioni sui social. Il titolo ufficiale è The Loin King, letteralmente Il Re dei Lombi. Il nuovo film reale diretto da Jon Favreau è arrivato in Italia lo scorso 21 agosto, raggiungendo già al box office oltre 1 miliardo dollari in tutto il mondo, e ha già diviso il pubblico tra i favorevoli alle nuove tecniche di CGI e gli estimatori dei classici Disney che hanno criticato pienamente le scelte effettuate per questo remake.

Nella versione originale, il cast di doppiatori del live-action comprende anche James Earl Jones, che riprende il ruolo di Mufasa, Chiwetel Ejiofor è Scar, Seth Rogen è Pumbaa, Billy Eichner è Timon e John Oliver Zazu. Alfre Woodard sarà Sabari, la madre di Simba. Nella versione italiana, invece, Marco Mengoni sarà Simba ed Elisa avrà la parte di Nala.