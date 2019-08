Il Re Leone, i protagonisti in versione cartoon grazie a un piccolo trucco!

Il Re Leone sta per tornare e con lui i protagonisti più amati che, grazie al piccolo trucco di un fan, sono tornati alla loro versione cartoon del 1994.

Nostalgici deIl Re Leone in versione cartoon? Un fan ha trasformato le nuove sembianze dei protagonisti riportandole a quelle del film d'animazione del 1994.

Simba, Timon e Pumbaa, Scar e tutti gli altri rivivono in versione live-action ma con i tratti dei personaggi che abbiamo amato per decenni. Grazie a Photoshop, il digital artist Nikolay Mochkin ha creato quelli che sono essenzialmente mash-up dei nuovi e vecchi disegni dei personaggi, combinando la grafica realistica del nuovo film con alcune delle espressioni facciali più emotive dello lavoro del 1994. Il risultato è stato poi condiviso su Instagram.

Simba torna alla sua espressione originale,sia nella versione adulta che nella versione cucciolo, dove riacquista gli occhi sovradimensionati e innocenti, di quando è triste per la morte di suo padre.

Il ghigno sinistro di Scar e la sua espressione, tagliata dalla cicatrice, torna nella versione dell'artista, in un video in cui vediamo come è stata possibile la trasformazione.

Fantastici e divertenti Timon e Pumbaa, che tornano con le loro espressioni allegre e spensierate, che rendono il loro motto Hakuna Matata sempre credibile e sincero.

Le modifiche che Mochkin ha creato forse placheranno i fan che hanno mostrato disappunto per il live-action de Il Re Leone, riportando tutti indietro di qualche anno per rivivere le stesse emozioni provate con i personaggi del cuore.