Il Re Leone: la "diabolica" torta per una bambina di 3 anni è diventata virale (FOTO)

Leona Feigh, una bambina americana fan de Il Re Leone, ha messo in atto un piano diabolico, chiedendo una torta per il suo compleanno, talmente particolare da diventare virale sui social.

A distanza di quasi trent'anni dalla sua uscita, Il re leone rappresenta ancora uno dei classici Disney più amati, capace di far innamorare anche le nuove generazioni. Leona Feigh, una bambina di 3 anni di St.Paul (Minnesota), ama particolarmente l'opera ambientata nella Savana ed ha deciso di omaggiarla chiedendo una torta a tema per il suo compleanno. La piccola fan ha chiesto ai suoi genitori un dolce che ritraesse il suo personaggio preferito, Mufasa. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che la richiesta della bambina riguardava una specifica scena del cartone: la più drammatica, quella che ha spezzato i cuori di tutti coloro che almeno una volta nella vita hanno guardato Il Re Leone, ovvero la morte del povero animale. Le immagini della torta, condivise su Twitter e diventate subito virali, mostrano effettivamente il momento in cui Simba si affaccia sul dirupo e vede suo padre a terra senza vita, dopo che una mandria impazzita di gnu lo ha travolto.

"Mi sono sentita davvero in imbarazzo a chiedere quella torta alla pasticcera, perché credevo che avrebbero pensato che fossi un genitore orribile", ha detto Alison, la mamma di Leona, aggiungendo: "Ero tipo, 'Dunque, questo è quello che ha detto mia figlia. Lo faremo e basta'". La richiesta della bambina, in ogni modo, nasconde un intento a dir poco "diabolico": nel trovarsi di fronte quella torta, infatti, gli invitati si sarebbero ricordati quella scena de Il Re Leone e sarebbero stati talmente tristi da non voler mangiare più la torta, che così sarebbe stata tutta per Leona. Quando le è stato chiesto che sapore avesse il dolce, la bambina ha detto eccitata: "Così appetitosa, è così gustosa!".

Rosalie Davis, decoratrice di torte presso The Thirsty Whale Bakery a nord di Minneapolis, ha dato vita a questa richiesta unica ed ha dichiarato: "Normalmente le torte per bambini di 3 anni non comprendono personaggi morti". Davis ha aggiunto di voler incontrare la bimba: "La persona che ha chiesto la torta è sicuramente più interessante della torta stessa".

Alison ha spiegato che sua figlia è dolce ed empatica, motivo per il quale la richiesta della torta l'ha spiazzata: "Abbiamo cercato solo di soddisfare questa richiesta davvero inusuale a cui ripenseremo ridendo tra 10 anni". Per quanto riguarda il suo prossimo compleanno, Leona ha già deciso: vuole una torta con Cenerentola. Non rimane che scoprire quale scena del film d'animazione sceglierà.