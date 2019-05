Il Re Leone: i character poster di tutti i protagonisti del film Disney!

Il Re Leone, nella nuova versione diretta dal regista Jon Favreau, arriverà nei cinema italiani 21 agosto e i character poster mostrano tutti i protagonisti dell'amata storia ambientata nella savana.

Le immagini condivise online confermano la grande attenzione per i dettagli voluta dalla produzione e l'aspetto incredibilmente realistico di Simba, dei simpatici Timon e Pumbaa e degli altri personaggi.

Il Re Leone riporterà sul grande schermo la storia del giovane Simba, figlio di Re Mufasa, che fugge dal regno dove è nato dopo la morte del padre, causata da Scar, il fratello del sovrano che vuole ottenere il potere sulla savana.

Simba cresce così "in esilio", in compagnia dei simpatici Timon e Pumbaa, fino a quando l'incontro con la sua amica di infanzia Nala lo porta a confrontarsi con il proprio passato e decidere di ritornare per sconfiggere Scar e salvare la sua terra, sull'orlo della distruzione e del caos.

Ecco i character poster:

Il Re Leone è uno dei film più attesi del 2019 e avrà nel suo cast la diva del pop Beyoncé Knowles nella parte di Nala; Donald Glover e JD McCrary interpretano Simba, rispettivamente, in versione adulta e quando è un cucciolo, James Earl Jones riprende il ruolo di Mufasa, Chiwetel Ejiofor sarà Scar, Seth Rogen interpreterà Pumbaa, Billy Eichner veste i panni di Timon e John Oliver quelli di Zazu. Alfre Woodard sarà Sabari, la madre di Simba.

Tim Rice ed Elton John, compositori delle canzoni originali del lungometraggio animato, si sono inoltre occupati della creazione di alcuni brani inediti per la nuova versione della storia di Simba.

Il Re Leone arriverà nei cinema il 21 agosto.