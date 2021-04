Il rapporto Pelican: stasera su Iris il thriller con Julia Roberts e Denzel Washington

È Il rapporto Pelican il film che farà compagnia, stasera su Iris alle 21:00, a tutti quegli spettatori che vorranno trascorrere il sabato sera nel segno del giallo.

Diretto da Alan J. Pakula nel 1993, il thriller è tratto dall'omonimo romanzo di John Grisham.

La locandina di Il rapporto Pelican

Darby Shaw (Julia Roberts), che si sta per laureare in giurisprudenza, si mette a studiare un caso: la morte, avvenuta la stessa notte, di due giudici della Corte suprema e formula un'ipotesi inquietante. Il suo docente, nonché amante, con cui si è confidata, viene anch'egli ucciso; un giornalista, Gray Grantham (Denzel Washington) l'aiuta a sfuggire ai molti che vogliono farle la pelle. Le sue teorie si rivelano esatte e spingono i mandanti degli assassini a ordinare l'eliminazione della donna, d'ora in poi senza tregua.

Quella de Il rapporto Pelican, decimo miglior incasso negli USA della stagione '93/'94, è una storia che ruota, in un certo qual modo, intorno alla persona di Julia Roberts. John Grisham rivelò di avere scritto il personaggio di Darby Shaw pensando proprio a lei.

L'attrice, dal canto suo, si disse talmente conquistata da quella storia dopo la prima lettura del libro da aver accettato la parte a scatola chiusa, senza neppure leggere una riga del copione.