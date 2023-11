Il ragazzo e l'airone: il poster italiano del nuovo film di Hayao Miyazaki, al cinema dal 1 gennaio

In attesa dell'arrivo nei cinema italiani dal 1°gennaio 2024, Lucky Red ha pubblicato il poster ufficiale italiano de Il ragazzo e l'airone, il nuovo film del regista Premio Oscar e maestro dell'Animazione Hayao Miyazaki.

Come anticipato dalla BBC, il film è "un racconto di formazione in cui un ragazzino deve superare il proprio egoismo e imparare a vivere per gli altri." Ricordiamo che la pellicola è ambientata durante la Seconda guerra mondiale e segue le vicissitudini di Mahito, un giovane il cui destino è strettamente legato all'esperienza di Hayao Miyazaki durante quegli anni.

Il ragazzo e l'airone: un'immagine

Mahito si trasferisce con suo padre in una casa di campagna, dove inizia a esplorare l'ambiente circostante. Il suo incontro con un airone parlante, protagonista della locandina del film, lo conduce a scoprire una torre misteriosa e a svelare segreti sorprendenti sulla sua famiglia e sulla madre, che credeva morta in un incendio.

La sinossi ufficiale del film recita: "Spinto dal desiderio di rivedere sua madre, Mahito, un ragazzo di 12 anni, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti. Un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Una storia sul mistero della vita e la creazione, in omaggio all'amicizia, direttamente dalla mente del maestro Hayao Miyazaki."