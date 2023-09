Il ragazzo e l'airone: Il trailer del nuovo emozionante film di Hayao Miyazaki

È stato finalmente diffuso il trailer altamente atteso del nuovo film animato dello Studio Ghibli, diretto dal maestro dell'animazione Hayao Miyazaki. Il film, intitolato "Il ragazzo e l'airone", verrà distribuito nei cinema italiani da Lucky Red a partire dall'1 gennaio 2024, promettendo un'avventura straordinaria e toccante per il pubblico.

In Giappone, il film è stato un successo immediato, debuttando con 11,3 milioni di dollari al box office nel primo weekend e stabilendo nuovi record per lo Studio Ghibli. In poco più di un mese, il film ha accumulato oltre 45 milioni di dollari in patria. L'attesa cresce mentre il film si prepara a sbarcare negli Stati Uniti a settembre, dove aprirà il Toronto Film Festival con il titolo internazionale "The Boy and the Heron".

How Do You Live?: una scena del film animato

IL RAGAZZO E L'AIRONE, LA STORIA

La BBC ha anticipato che il film è "un racconto di formazione in cui un ragazzino deve superare il proprio egoismo e imparare a vivere per gli altri." Questa affermazione acquisisce un significato speciale, considerando che il film è ambientato durante la Seconda guerra mondiale e segue le vicissitudini di Mahito, un giovane protagonista il cui destino è strettamente legato all'esperienza di Hayao Miyazaki durante quegli anni.

Mahito si trasferisce con suo padre in una casa di campagna, dove inizia a esplorare l'ambiente circostante. Il suo incontro con un airone parlante, protagonista della locandina del film, lo conduce a scoprire una torre misteriosa e a svelare segreti sorprendenti sulla sua famiglia e sulla madre, che credeva morta in un incendio. Questo primo sguardo all'animazione di "Il ragazzo e l'airone" offre un'anteprima affascinante del mondo fantastico creato dallo Studio Ghibli.

"Il ragazzo e l'airone" è una straordinaria storia favolistica di crescita personale, offrendo uno sguardo indimenticabile sulla vita di un giovane protagonista e sul mondo magico che lo circonda. I fan dello Studio Ghibli non possono che essere entusiasti di questa nuova creazione di Hayao Miyazaki, che promette di essere un'esperienza cinematografica indimenticabile. Non vediamo l'ora di immergerci nel mondo di Mahito e dell'airone parlante quando il film arriverà nei cinema italiani all'inizio del prossimo anno.

