Il ragazzo e l'airone: su Amazon le Steelbook 4K UHD + Blu-ray e Collector's 4K + BR + booklet + gifts

Il ragazzo e l'airone, l'ultima straordinaria opera del maestro dell'animazione Hayao Miyazaki, arriva su Amazon in due edizioni da collezione che celebrano la poesia e la bellezza visiva di questo film unico. La Steelbook 4K UHD + Blu-ray e la Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray + booklet + gifts sono solo qualcosa di imperdibile per tutti gli estimatori incrollabili all'arte di Miyazaki, che in ogni sua opera ridefinisce e rielabora quella poetica indescrivibile capace di ammaliare e avvolgere senza troppo impegno.

L'impatto del lavoro di Miyazaki sull'animazione e sul cinema è stato rivoluzionario, influenzando generazioni di registi, artisti e spettatori di tutto il mondo. Il ragazzo e l'airone, il suo lavoro più recente, è un inno alla vita, alla crescita e alla ricerca di sé che prende forma in ogni scena con dettagli e colori indimenticabili. Queste edizioni speciali permettono di rivivere l'esperienza cinematografica in questione con una qualità senza precedenti, arricchita da contenuti esclusivi che faranno felici tutti i fan dello Studio Ghibli e di un autore che ha reso il fantastico reale e il reale, magicamente sublime.

Tante piccole cose in più

Sia nell'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray che nella Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray + booklet + gifts sono compresi alcuni ghiotti contenuti speciali: Storyboard, intervista a Takeshi Honda, intervista a Joe Hisaishi, intervista a Toshio Suzuki, Disegnare con Takeshi Honda, video musicale "Spinning Globe", trailer. Nella seconda, però, troverete anche: Booklet di 24 pagine, Box raccoglitore con artwork inedito, 4 Special Cards, poster da Collezione inedito e shopping bag.

Se fan di Hayao Miyazaki e de Il ragazzo e l'airone, quale migliore occasione per recuperare questa pellicola?