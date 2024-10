Il ragazzo e l'airone: ecco perché riscoprire in blu-ray il film premio Oscar di Hayao Miyazaki

Grazie a Lucky Red e Plaion è arrivato in homevideo il film premio Oscar del maestro dell'animazione giapponese. L'edizione blu-ray, oltre a un eccellente reparto tecnico, contiene anche un booklet da non perdere.

Una storia commovente e appassionante sul mistero della vita, l'incredibile abilità del maestro Hayao Miyazaki, la qualità delle animazioni, gli ottimi risultati al botteghino e il premio Oscar come miglior film di animazione. Serve davvero altro per capire che Il ragazzo e l'airone è un'opera favolosa e imperdibile, che quindi va recuperata ora anche in homevideo?

L'airone protagonista del film

L'avventura del dodicenne Mahito, che spinto dal desiderio di rivedere sua madre si addentra in un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio, ha trovato ora un'adeguata edizione per la visione casalinga. Noi abbiamo potuto apprezzare il blu-ray prodotto da Lucky Red e distribuito da Plaion e andiamo a raccontarvi le sue qualità, ma in commercio per chi vuole qualcosa in più c'è anche la versione 4K UHD.

Un video che esalta la stupenda animazione e la bellezza del tratto

Un primo piano di Mahito

Già l'edizione blu-ray de Il ragazzo e l'airone comunque si presenta in modo egregio con una bella slipcase rigida che contiene l'amaray, al cui interno, oltre al disco, c'è un interessante booklet di cui parleremo in seguito. Il reparto tecnico è di eccellente qualità, a partire da un video che riesce a riprodurre in modo efficace la poesia del film e la stupenda animazione, che risulta non solo fluida nei movimenti, ma anche ben definita nel design di personaggi e ambienti, con un dettaglio che esibisce contorni netti e precisione nel tratto, anche nei particolari sullo sfondo.

L'edizione blu-ray de Il ragazzo e l'airone, con la slipcase, il disco e il booklet

Si può apprezzare anche una costante sensazione di suggestiva profondità e anche i colori sembrano rispecchiare in modo fedele quanto visto nelle sale, anche se rimane l'impressione, forse anche per un bit-rate tutto sommato un po' limitato, che la versione 4K UHD possa fornire ancora qualcosa in più sul piano del dettaglio fine, della compattezza delle immagine e dell'intensità e profondità dei colori.

Audio suggestivo e coinvolgente tra colonna sonora ed effetti ambientali

Una suggestiva sequenza de Il ragazzo e l'airone

Per quanto riguarda l'audio, troviamo le tracce italiana e giapponese in DTS HD Master Audio, ma la versione nella nostra lingua è 5.1 mentre quella originale si spinge al 7.1. Si tratta comunque di un ascolto molto coinvolgente, soprattutto per quanto riguarda la struggente ed evocativa colonna sonora di Joe Hisaishi, che risuona avvolgente da tutti i diffusori con calore ed energia, mentre i dialoghi restano sempre chiari e ben percepibili. Ma anche gli effetti ambientali sono curatissimi, dal fruscio dell'erba al vento fino ai tanti sottili rumori nel bosco, c'è una ricchezza sonora incredibile riprodotta con direzionalità chirurgica. Ci sono perfino effetti panning davvero divertenti e suggestivi in alcune scene, con surround molto attivi che danno profondità alla scena sonora. E non mancano in alcune sequenze gli interventi del sub, con bassi mai invasivi ma puntuali nella loro precisione.

Extra ottimi: storyboard, interviste, approfondimenti e un bellissimo booklet

Un particolare del bellissimo booklet presente nell'edizione

Ottima la parte dedicata agli extra, che non può iniziare senza ricordare il bellissimo booklet presente all'interno della confezione. Si tratta di un elegante libretto illustrato di 24 pagine in formato orizzontale con testo in italiano e tante note di produzione e curiosità sul film. Troviamo poi Lo storyboard completo del film, quindi un'intervista con Takeshi Honda (20'), il supervisore dell'animazione che parla del suo lavoro, dei temi del film, delle sue collaborazioni con Hayao Miyazaki e del suo profondo apprezzamento per le opere del regista.

Una movimentata scena de Il ragazzo e l'airone

A seguire un'intervista a Joe Hisaishi (10' e mezzo) nella quale il compositore parla della sua bellissima colonna sonora e del suo rapporto con Miyazaki, quindi un'intervista a Toshio Suzuki (5'), il produttore dello Studio Ghibli che racconta la storia vera di Miyazaki con un airone e del lavoro con gli animatori. Troviamo poi il bellissimo documentario Drawing with Takeshi Honda (27'), nel quale traspare la passione con cui l'animatore disegna alcuni personaggi spiegando il suo processo creativo, l'attenzione ai dettagli e l'amore per le illustrazioni. Per chiudere il video musicale "Spinning Globe" (5') e il trailer.