Il ragazzo che catturò il vento, su Netflix in streaming da oggi

Nuovo mese, nuovo catalogo e novità inedite: Il ragazzo che catturò il vento arriva in streaming su Netflix a partire da oggi! Il film è diretto da Chiwetel Eijofor ed è stato prodotto proprio dal colosso dello streaming.

Il ragazzo che catturò il vento segna l'esordio dell'attore volto di 12 anni schiavo alla regia, il progetto è ispirato alla storia vera di William Kamkwamba, un giovane innovatore e ingegnere del Malawi che è diventato famoso per aver costruito, durante una carestia, un impianto in grado di fornire alla sua famiglia l'energia elettrica. Il ragazzo era ancora uno studente quando il villaggio in cui viveva si è trovato in difficoltà a causa del meteo avverso e di alcuni progetti edili, mentre la comunità stava iniziando a soffrire a causa del poco cibo a disposizione. William, dal momento in cui il padre non ha più potuto pagare la retta, è stato costretto ad abbandonare la scuola e trovare un modo per aiutare la sua famiglia.

William inizia quindi a fare delle ricerche nella biblioteca scolastica e inizia a costruire un mulino a vento in grado di contribuire all'irrigazione della terra. William lotterà contro il tempo per salvare la sua comunità, dovendo però fare i conti con la mente chiusa e scettica del padre e la difficile costruzione del progetto con materiali di scarto e pezzi di bicicletta. Chiwetel Ejiofor è inoltre autore della sceneggiatura tratta dall'autobiografia di Kamkwamba e il film ha debuttato al Sundance Film Festival. Le prime recensioni sono molto buone, il totale raggiunto sul portale Rotten Tomatoes parla dell'88% di recensioni positive, anche se è ancora presto per poter definire il film un successo di critica. Nel cast anche Noma Dumezweni, Joseph Marcell e Aïssa Maïga.

Il ragazzo che catturò il vento è un originale Netflix e una delle tante novità in catalogo a marzo, tra saghe memorabili e cult anni '80.