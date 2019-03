I film e le serie tv in streaming della settimana: da Non è Romantico? a The Widow

Anche questa settimana si carica di tantissimi nuovi contenuti in streaming sulle piattaforme digitali. Noi di Movieplayer.it vi segnaliamo con il nostro speciale video i film e le serie tv più interessanti, tra cui Non è Romantico? e The Widow!

Dal 25 febbraio su Now TV sarà disponibile la seconda parte della quindicesima stagione della serie di culto Grey's Anatomy, mentre dal 28 febbraio su Netflix è stato rilasciato il divertente film Non è romantico? con Rebel Wilson e Priyanka Chopra. La commedia prodotta da Netflix - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di non è romantico? - racconta la storia di una giovane donna cinica e delusa dall'amore che si ritrova misteriosamente intrappolata nel suo peggior incubo: una vera e propria commedia romantica. Mentre tutti intorno a lei si comportano in maniera assurdamente sdolcinata, Natalie cerca di capire come comportarsi di fronte a questa nuova realtà in rosa!

Dal 1 Marzo, invece, sempre su Netflix potrete vedere Il ragazzo che catturò il vento, il film diretto ed interpretato dal premio Oscar Chiwetel Ejiofor ispirato ad una toccante storia vera. Infine vi consgliamo The Widow su Amazon Prime Video, intrigante serie tv con protagonista la splendida e talentuosa Kate Beckinsale. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione. Ecco il video: