Il profumo dell'oro, su Netflix in streaming da oggi

Il profumo dell'oro, il film francese drammatico di Jérémie Rozan, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 6 luglio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

A Chartres la famiglia Breuil - a capo di un'importante azienda di profumi - domina sull'intera città da generazioni e generazioni. Sempre a Chartres, ma distante anni luce da questo mondo intriso di lusso e sfarzo, c'è Daniel Sauveur, che non sopporta più la ricchezza ostentata della famiglia Breuil visto che lui per vivere deve ricorrere a piccole truffe e inganni.

Il profumo dell'oro: una foto del film

Quando il suo progetto d'infanzia, portato avanti con il suo più caro amico, viene distrutto proprio dalla famiglia Breuil, Daniel ha solo una cosa in mente: vendetta. Farà di tutto per farsi assumere nella fabbrica di famiglia e di riuscire a convincere altri lavoratori a rubare molta merce ai Breuil. Con solo un obiettivo in mente. Distruggere la dinastia più potente della città. Jérémie Rozan, al suo primo lungometraggio dopo una lunga gavetta nei videoclip, ha selezionato nel suo cast di Il profumo dell'oro - tra gli altri - Raphaël Quenard, Igor Gotesman, Agathe Rousselle, Antoine Gouy, Nina Meurisse, Grégoire Colin, Youssef Hajdi e Stéphan Wojtowicz.