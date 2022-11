Il prodigio, su Netflix in streaming da oggi

Sebastián Lelio è tornato alla regia con Il Prodigio con Florence Pugh: il film è disponibile in streaming su Netflix a partire da oggi 16 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

1862, 13 anni dopo la Grande Carestia. L'infermiera inglese Lib Wright (Florence Pugh) è chiamata nelle Midlands irlandesi per condurre un esame di quindici giorni su un'appartenente a una comunità di devoti. Anna O'Donnell (Kíla Lord Cassidy) è una ragazzina di undici anni che afferma di non aver mangiato per quattro mesi, sopravvivendo miracolosamente grazie alla "manna dal cielo". Mentre le condizioni di salute di Anna peggiorano rapidamente, Lib è determinata a scoprire la verità, sfidando la fede di una comunità che preferirebbe rimanere credente.

Il prodigio: una scena del film

Il film The Wonder è stato presentato in alcuni prestigiosi festival internazionali come Toronto, Londra e Telluride. Il progetto, tratto dal romanzo di Emma Donoghue, è stato scritto da Alice Birch e nel lungometraggio, diretto da Sebastián Lelio (Gloria Bell, Disobedience e Una donna fantastica), si racconterà la storia di due sconosciuti che trasformano a vicenda le proprie vite, dando spazio a una storia d'amore contro il male.