The Wonder: Florence Pugh nel trailer del nuovo film di Sebastián Lelio

Sebastián Lelio è tornato alla regia con il film The Wonder, con star l'attrice Florence Pugh, ecco il trailer del progetto in arrivo su Netflix.

The Wonder, il nuovo film di Sebastian Lelio, è il nuovo film con star Florence Pugh di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video si vede una giovane accettare un misterioso lavoro che la porta a osservare una ragazza al centro di alcuni misteriosi eventi, con lo scopo di dare dopo quattordici giorni una testimonianza di quanto accaduto in sua presenza. Nel filmato si possono vedere alcuni dei momenti più terrificanti e inspiegabili che portano la protagonista a vivere delle situazioni drammatiche.

Il film The Wonder è stato presentato in alcuni prestigiosi festival internazionali come Toronto, Londra e Telluride, e verrà distribuito poi dal 2 novembre nelle sale americane, per poi approdare sulla piattaforma di streaming il 16 novembre.

Il progetto, tratto dal romanzo di Emma Donoghue, è stato scritto da Alice Birch e racconta la storia di un'infermiera, Lib Wright (Florence Pugh), che viene chiamata in un piccolo villaggio per analizzare e osservare quella che alcune persone sostengono sia un'anomalia medica o un miracolo: una ragazzina che è sopravvissuta senza cibo per mesi. Un caso del quale si sta occupando anche un giornalista e che, naturalmente, ha attirato l'attenzione di molti curiosi. Nel lungometraggio, diretto da Sebastián Lelio, si racconterà la storia di due sconosciuti che trasformano a vicenda le proprie vite, dando spazio a una storia d'amore contro il male.