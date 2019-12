Il Processo: la trama dell'ultima puntata, stasera su Canale 5

Il Processo torna stasera su Canale 5 alle 21:20 con l'ultima puntata. La fiction chiude, dunque, con una settimana d'anticipo rispetto a quello che era il calendario ufficiale perchè gli ascolti non sono stati ritenuti soddisfacenti.

La trama di questo appuntamento ci riporta una Elena Guerra (Vittoria Puccini) in crisi: Linda Monaco non sarà davvero innocente? E lei si è accanita sulla ricerca del colpevole nel posto sbagliato?

Mentre Elena continua a indagare sulla morte di Angelica, Ruggero Barone (Francesco Scianna) si ritrova invischiato in una rete molto più vasta di quanto potesse immaginare così, quando Elena convoca Zaia come testimone, Barone decide di rivelare pubblicamente cosa lega Elena ad Angelica.

La pm è così costretta a lasciare l'incarico anche se non smette di indagare privatamente sul caso, continuando a seguire la pista della colpevolezza di Linda: sarà anche sospesa dalle sue funzioni, ma il colpo di scena, per Elena e per tutta la vicenda, è dietro l'angolo.

La serie tv, prodotta da Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova, è un legal thriller in 8 episodi per 3 prime serate creato da Alessandro Fabbri, in collaborazione con Laura Colella ed Enrico Audenino. Diretta da Stefano Lodovichi, vanta nel cast anche Camilla Filippi, Simone Colombari, Maurizio Lastrico, Euridice Axen, con la partecipazione straordinaria di Tommaso Ragno e Roberto Herlitzka.