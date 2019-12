Il Processo: la trama della seconda puntata, stasera su Canale 5

Il Processo torna stasera su Canale 5 alle 21:20 con la seconda puntata, che sarà anche la penultima visto quanto comunicato da Mediaset in settimana. Gli ascolti della fiction con Vittoria Puccini, infatti, non sono stati ritenuti soddisfacenti, ecco perchè la rete ha deciso di ridurre a tre le prime serate, che si protrarranno fino all'una di notte.

La trama di questo secondo appuntamento ci riporta dove si era concluso il precedente: si scopre che la vittima, Angelica, era incinta ma soprattutto che aveva da tempo una relazione con Claudio Cavalleri, marito di Linda Monaco. Claudio, non protetto più da sua moglie, si toglie la vita, lasciando però un biglietto con importanti rivelazioni.

Elena però capisce che non può essere lui l'esecutore materiale del delitto: i suoi sospetti si concentrano su Linda, che viene arrestata.

Elena se lo sente: è lei che ha ucciso Angelica e farà di tutto per dimostrarlo, anche contro il parere di suo padre, il famoso magistrato antimafia Giancarlo Guerra. Tra Ruggero ed Elena comincia una battaglia spietata. Una sfida a colpi di testimonianze, prove, passi falsi e indagini senza sosta. Ogni volta che uno dei due sembra prevalere, la situazione si ribalta. Così, quando Elena crede di aver trovato in Silvia, amica di Angelica, una super testimone, è proprio la donna a confessare di essere lei l'assassina che stanno cercando!

Il processo, la fiction con Vittoria Puccini finisce prima per colpa degli ascolti bassi

La serie tv, prodotta da Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova, è un legal thriller in 8 episodi per 3 prime serate creato da Alessandro Fabbri, in collaborazione con Laura Colella ed Enrico Audenino. Diretta da Stefano Lodovichi, vanta nel cast anche Camilla Filippi, Simone Colombari, Maurizio Lastrico, Euridice Axen, con la partecipazione straordinaria di Tommaso Ragno e Roberto Herlitzka.