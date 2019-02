Il principe cerca moglie 2: svelata la data di uscita del sequel

Il Principe Cerca Moglie ritornerà con un sequel e Paramount Pictures ha annunciato ufficialmente la data di uscita dell'atteso film che avrà nuovamente come protagonista Eddie Murphy: il 7 agosto 2020.

Il film porterà in scena un nuovo capitolo della storia del nobile che, stanco delle potenziali spose che si avvicinano a lui solo perché interessate alla sua posizione sociale, si trasferisce nel Queens e, sotto falsa identità, trova una donna dalla personalità forte e per cui prova un grande rispetto.

Nel sequel Akeem scoprirà di avere un figlio e ritornerà negli Stati Uniti per incontrare l'improbabile erede al trono del regno di Zamunda.

Alla regia del film ci sarà Craig Brewer, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Kenya Barris, che ha lavorato sullo script inizialmente scritto da Barry Balustein e David Sheffield.

Tra i produttori ci sarà anche Murphy in collaborazione con Barris e Kevin Misher, mentre tra i collaboratori dovrebbero esserci Arsenio Hall nel ruolo di Semmi, Shari Headley che era apparsa nei panni di una donna a cui il principe aveva fatto la corte quando si era finto il dipendente di un fast food, John Amos e James Earl Jones.