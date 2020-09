Il presagio: il prequel rivelerà le origini di Damien

In arrivo il prequel del cult horror Il presagio, The First Omen, in cui verranno rivelate le origini del piccolo Damien.

Dopo una lunga attesa finalmente il prequel del cult horror Il presagio starebbe per entrare in produzione. Il film, intitolato The First Omen, farà luce sulle origini di Damien.

Il presagio: Harvey Stephens nei panni di Damien Thorn

Il franchise de Il presagio ha preso il via nel 1976 con il film originale diretto da Richard Donner, che si è rivelato un incredibile successo al box office, dando vita a tre sequel e alcune serie tv.

Nel 2016 è stato annunciato un prequel in lavorazione diretto da Antonio Campos, ma da allora non se ne è saputo più niente. Oggi gli autori di The Conjuring Chad e Carey W. Hayes hanno svelato nuovi dettagli sul progetto che ha visto la loro collaborazione allo script.

Parlando con Comic Book, il suo di sceneggiatori ha rivelato che The First Omen scaverà a fondo sulle origini di Damien:

"Vi diremo da dove Damien proviene. Collaborare al progetto per noi è stato davvero divertente. Il film dovrebbe entrare in produzione a breve".

Uno sguardo al nuovo anticristo: Omen - Il presagio

I fan del franchise de il presagio sanno che Damien è figlio di una sciacalla morta dandolo alla luce. Probabile che The First Omen fornirà nuovi indizi sul suo bizzarro concepimento focalizzandosi sulle forze oscure che hanno accompagnato il suo arrivo. Forse nel film ritroveremo la coppia formata da Robert Thorn e dalla moglie Katherine e scopriremo le ragioni che li hanno spinti a prendere l'infelice decisione di adottare Damien. Nel frattempo restiamo in attesa di ulteriori novità.