Il pranzo di Babette: Alexander Payne regista del remake del film

Il pranzo di Babette ritornerà sugli schermi cinematografici, questa volta del film Il pranzo di Babette, vincitore del premio Oscar nel 1988.

Il lungometraggio originale era stato scritto e diretto da Gabriel Axel, ispirandosi a una storia di Karen Blixen.

La nuova versione de Il pranzo di Babette racconterà una storia ambientata in una comunità religiosa situata in una piccola cittadina del Minnesota dove due sorelle, non sposate e anziane, accettano nella loro casa un rifugiato, situazione che le porta ad affrontare i loro rimpianti durante un pasto straordinario.

Il film cambierà quindi l'ambientazione storica e geografica, proponendo un racconto attuale e legato alla società contemporanea.

Alexander Payne, già autore di film come Paradiso amaro e Sideways, si occuperà del progetto che potrà contare su una sceneggiatura firmata da Guy Branum (The Mindy Project).

Il lungometraggio sarà prodotto da Unique Features, la casa di produzione creata da Bob Shaye, ex fondatore di New Line, in collaborazione con Michael Lynne.