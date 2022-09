Il più bel secolo della mia vita: iniziano le riprese del film con Sergio Castellitto e Valerio Lundini

Sono ufficialmente iniziate le riprese de Il più bel secolo della mia vita, n film diretto da Alessandro Bardani, che è anche l'autore della sceneggiatura con Luigi Di Capua, con protagonisti un inedito Sergio Castellitto e Valerio Lundini.

La pellicola è una coproduzione Lucky Red e Goon Films con Rai Cinema e in collaborazione con Amazon Prime e Gabriele Mainetti riveste il ruolo di produttore creativo. Distribuito da Lucky Red, il film è tratto dall'omonimo spettacolo teatrale, campione d'incassi, degli stessi autori ed è un dramedy che porta sul grande schermo l'assurdità di una legge tutta italiana che impedisce ai figli non riconosciuti di conoscere l'identità dei genitori naturali se non al compimento dei 100 anni, il fatidico secolo.

Sergio Castellitto e Valerio Lundini interpretano due personaggi diversi per età, provenienza, cultura e stile di vita, accomunati da un'unica ferita: sono N.N., ovvero due persone non riconosciute alla nascita. Condannati entrambi dalla cosiddetta "Legge dei 100 anni" ad un ergastolo invisibile.

La sinossi della pellicola recita: "Un'assurda legge impedisce a Giovanni, figlio non riconosciuto alla nascita, di sapere l'identità dei suoi genitori biologici prima del compimento del suo centesimo anno di età. Per riuscire ad attirare l'opinione pubblica, la sua unica speranza è ottenere la complicità di Gustavo, unico centenario non riconosciuto alla nascita in vita. Il solo che avrebbe il diritto di avvalersi di questa normativa ma che sembra non aver alcun interesse a farlo. Il più bel secolo della mia vita racconta l'incontro tra un centenario proiettato nel futuro e un giovane ancorato al passato e della loro inaspettata amicizia."