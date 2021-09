Il Piccolo America riapre il Cinema Troisi: da oggi in esclusiva nazionale la Palma D'Oro Titane

La Palma d'Oro Titane inaugura la stagione del Cinema Troisi in anteprima nazionale, la regista Julia Ducournau e il protagonista Vincent Lindon interverranno oggi per presentarlo.

Riapre oggi 21 settembre, dopo 8 anni di chiusura, il Cinema Troisi, nel cuore di Trastevere, restituito alla città dall'Associazione Piccolo America, che festeggia così - con un traguardo che è anche un nuovo inizio - i primi dieci anni di un'esperienza che ha segnato nel profondo la scena culturale non solo romana.

Titane: una scena del film

A inaugurare il Cinema Troisi, grazie alla collaborazione di I Wonder Pictures, un vero e proprio film-manifesto, oltre che uno dei titoli più discussi delle ultime stagioni: la Palma d'oro Titane di Julia Ducournau. Il film, accompagnato a Roma dalla regista e dal protagonista Vincent Lindon, sarà proiettato (in v.o. con sottotitoli in italiano) in anteprima e in esclusiva nazionale dal 21 settembre, per poi arrivare nelle sale di tutta Italia la settimana successiva. A seguire dal 30 settembre, il Troisi ospiterà uno dei film-evento dell'anno, il nuovo, attesissimo 007, No Time to Die di Cary Fukunaga con Daniel Craig, distribuito da Universal Pictures International Italy.

Completamente rinnovato, il Cinema Troisi è uno spazio unico nel panorama europeo: una storica sala cinematografica da 300 posti dotata delle tecnologie di proiezione più all'avanguardia, di un foyer-bar, di una luminosissima terrazza, di uno spazio polifunzionale per mostre ed eventi e soprattutto di un'aula studio-biblioteca con 80 postazioni, completamente gratuita, aperta - primo esempio in Italia - per 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Uno spazio innovativo legato a filo doppio alle istanze originarie dei ragazzi del Cinema America.

Spiega Valerio Carocci, Presidente dell'Associazione Piccolo America: "Oggi festeggiamo i nostri primi 10 anni restituendo finalmente alla città il Cinema Troisi, una sala cinematografica che abbiamo immaginato come un punto di riferimento, una piazza inclusiva, nella vita sociale delle persone. Sarà un cinema sempre illuminato e aperto, anche quando il proiettore sarà spento. Uno dei motivi che ci ha portato a candidarci al bando per la gestione del Cinema Troisi è stato l'intuizione di poter realizzare - sfruttando gli spazi dell'edificio razionalista originariamente destinati a locali caldaie - anche un'aula studio. Un luogo che abbiamo sognato per Roma sin da quando, nel 2011, abbiamo iniziato a riunirci come "Assemblea Giovani al Centro", nucleo originario di quella che sarebbe diventata, tre anni dopo, l'associazione Piccolo America".

"La mia ammirazione per i Ragazzi del Cinema America è grande e profonda" sottolinea la regista di Titane Julia Ducournau in conferenza stampa. "Sono impressionata dalla forza di questo gruppo, la loro storia mi commuove. Un cinema che si apre è sempre una festa, quindi voglio ringraziarli: per la lotta, il coraggio, la gioventù, per provare ad aprire gli spiriti, per averci accolti al Cinema Troisi, a casa loro, è un grandissimo onore".

Vincent Lindon, protagonista maschile del film, dice di essere "profondamente ammirato per la lotta "titanica" che hanno condotto Valerio Carocci e I ragazzi del cinema America. "Oggi sono commosso, raramente nella vita mi è capitato di provare emozioni così forti come quelle che sto provando oggi. Come ha detto Julia la riapertura di una sala è un atto di estremo coraggio ma è anche un gesto politico, perché significa aprire la cultura ai giovani, mostrare loro che esiste qualcosa oltre internet, e che niente potrà mai sostituire l'emozione di uno spettacolo sul grande schermo"

Dichiara Andrea Romeo, fondatore e CEO di I Wonder Pictures: "Quando riapre un cinema è una festa. Quando a riaprirlo sono dei giovani è una grande occasione. Perché da questi giovani possiamo imparare molte cose sul cinema e sul mondo in cui viviamo. I Wonder Pictures è orgogliosa di inaugurare il Cinema Troisi con Titane."

Biglietti disponibili sul sito: www.cinematroisi.it.