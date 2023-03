Il pianeta preistorico: Apple TV+ rinnova la serie per la stagione 2, ecco la data di uscita

Il pianeta preistorico tornerà per una seconda stagione. Apple TV+ ha rinnovato la pluripremiata serie di storia naturale che proviene dai produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunton e BBC Studios Natural History Unit (Planet Earth). Narrata da David Attenborough, la seconda stagione sarà composta da cinque episodi e sarà presentata in anteprima mondiale in un evento settimanale di cinque giorni a partire dal 22 maggio su Apple TV+.

Il pianeta preistorico: un'immagine suggestiva del secondo episodio

"La premiata prima stagione de Il pianeta preistorico ha riportato in vita i dinosauri in un modo che il pubblico globale non aveva mai visto prima", ha affermato Jay Hunt, Creative Director di Apple TV+ Europe. "Collaborando con il brillante Jon Favreau e i nostri fantastici partner della BBC, siamo entusiasti all'idea che gli spettatori avranno ancora una volta l'opportunità di immergersi nel nostro mondo com'era 66 milioni di anni fa e di sperimentare creature ancora più strane e meravigliose".

Il pianeta preistorico, la recensione: per gli amanti dei dinosauri è un sogno che si avvera

Il pianeta preistorico combina pluripremiati filmati sulla fauna selvatica, le ultime scoperte sulla paleontologia e la tecnologia all'avanguardia per svelare gli spettacolari habitat e gli abitanti dell'antica Terra per un'esperienza immersiva unica nel suo genere. La seconda stagione presenterà nuovi dinosauri, come Tarchia, uno dei più grandi Ankylosauri, ma faranno ritorno anche le creature preferite dagli spettatori come il Tyrannosaurus rex.

Colonna sonora di Hans Zimmer e Andrew Christie per Bleeding Fingers Music. Partitura originale di Zimmer, Anže Rozman e Kara Talve per Bleeding Fingers Music.

La prima stagione completa è disponibile in streaming su Apple TV+.