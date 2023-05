Il Pianeta Preistorico 2: il trailer italiano e la data di uscita della docu-serie (VIDEO)

Ecco il trailer ufficiale della seconda stagione di Il Pianeta Preistorico, in arrivo a maggio in esclusiva su Apple TV+.

Apple TV+ ha diffuso oggi il trailer italiano e la data di uscita della seconda stagione della pluripremiata serie di storia naturale Il Pianeta Preistorico, invitando il pubblico ad intraprendere un viaggio alla scoperta di nuovi dinosauri e antichi habitat. La serie, dai produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunton e da BBC Studios Natural History Unit ("Planet Earth"), narrata da Sir David Attenborough e con la colonna sonora originale di Hans Zimmer, Anže Rozman e Kara Talve per Bleeding Fingers Music, debutta a livello globale su Apple TV+ a partire dal 22 maggio.

Questa stagione è formata da cinque episodi rilasciati nell'arco di una settimana e trasporta gli spettatori milioni di anni nel passato - alla scoperta del nostro mondo e dei dinosauri che lo abitavano - con dei dettagli straordinari. Nell'esplorare cinque nuovi habitat, il pubblico verrà trasportato nei vulcani attivi dell'India, nelle paludi del Madagascar, negli oceani profondi vicino al Nord America e in molti altri luoghi. Durante questa stagione, la serie e i suoi creatori ci porteranno direttamente negli habitat dei dinosauri per sperimentare i pericoli, le avventure e persino il cameratismo tra specie diverse da quelle che abbiamo visto finora.

Il pianeta preistorico: un'immagine del primo episodio

Come si vede dal trailer, la seconda stagione di "Il Pianeta Preistorico" mostra entusiasmanti scoperte scientifiche che hanno portato alla luce vari comportamenti dei dinosauri e introduce predatori mai visti prima. Nuovi studi mostrano che i dinosauri erbivori giganti, come il Tarchia, erano formidabili combattenti: la loro pelle corazzata li proteggeva dai predatori e nelle lotte per l'accoppiamento.

Mentre il T. Rex era noto per essere il più potente predatore sulla terraferma, un rivale meno noto dominava i mari: il gigantesco Mosasaurus era una lucertola acquatica di 17 metri in grado di accelerare attraverso l'acqua a velocità incredibili e lanciare attacchi che la sua preda non poteva prevedere; l'Isisaurus è uno dei tanti dinosauri che fanno il loro debutto sullo schermo nella seconda stagione. I reperti fossili mostrano che potrebbero aver nidificato in enormi aree ricoperte di lava, deponendo deliberatamente le uova dove il calore vulcanico riscaldava il terreno. Sono stati trovati anche predatori dell'aria; il Quetzalcoatlus era un rettile volante delle dimensioni di una giraffa e l'animale più grande che abbia mai volato. Questi incredibili pterosauri potevano attaccare e volare con prede fino a 45 chili, armati di un becco lancinante lungo 2 metri.

Il pianeta preistorico: una scena del primo episodio

La seconda stagione di "Il Pianeta Preistorico" introduce molte specie di dinosauri nuove dal mondo Cretaceo, catalogate negli ultimi anni, e accenna anche ad altri animali che vivevano accanto ai dinosauri, inclusi i primi membri della maggior parte dei gruppi di animali, come i mammiferi e i rettili, ancora oggi esistenti.

Insieme alla nuova stagione della serie, Apple TV+ presenterà in anteprima un nuovo podcast chiamato "Il Pianeta Preistorico: The Official Podcast". Unisciti al produttore esecutivo Mike Gunton ogni settimana, mentre racconta l'arte e la scienza che hanno dato vita alla storica serie Apple Original.

Il pianeta preistorico: una scena del quarto episodio

Il primo episodio dei quattro del podcast, in uscita lunedì 8 maggio, conterrà un'intervista esclusiva e approfondita con il produttore esecutivo Jon Favreau. Gli episodi successivi saranno disponibili ogni lunedì fino al 29 maggio. Tra gli ospiti troveremo paleontologi esperti, animatori e altro ancora, che riveleranno la ricerca scientifica e la tecnologia utilizzate per portare in vita i magnifici habitat e le creature che li abitavano.