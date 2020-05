Il Pianeta delle Scimmie: Disney potrebbe iniziare a breve la produzione del nuovo film

Il franchise de Il Pianeta delle Scimmie potrebbe avere presto un nuovo capitolo, diretto da Wes Ball. Il regista ha rivelato qualche novità in merito alla produzione del nuovo film, passato ora nelle mani di Disney che sarebbe pronta a far partire la fase di produzione.

L'alba del pianeta delle scimmie: Caesar è lo scimpanzè creato dalla Weta Digital

Il sequel, come abbiamo saputo a inizio 2020, sarà un'estensione della trilogia nata nel 2011 e Wes Ball, in un'intervista esclusiva con Discussing Film, ha rivelato che la fase di sviluppo di questo nuovo sequel è già partita anche in questo periodo di lockdown. Il regista ha infatti rivelato che sente regolarmente su Zoom lo sceneggiatore Josh Friedman per portare avanti il film, avendo tante idee e ispirazioni per renderlo al meglio. Inoltre, Wes Ball ha anche affermato che la pellicola potrebbe andare in produzione presto: "Il film potrebbe entrare in produzione molto presto, perché sarà in gran parte una pellicola in CGI".

A quanto pare, il sequel de Il Pianeta delle Scimmie è un progetto più che reale e Wes Ball ci ha tenuto a rincuorare i fan sulla buona riuscita del film, grazie al quale renderà onore ai personaggi tanti amati dal pubblico grazie alla trilogia precedente, tra cui forse anche Cesare interpretato da Andy Serkis. Il regista ha confermato che Amanda Silver e Rick Jaffa lavoreranno alla sceneggiatura, tornando nel franchise dopo Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie e L'alba del pianeta delle scimmie.

La saga ha una lunga storia nel mondo del cinema, iniziata nel lontano 1968 e tornata al successo grazie a Rupert Wyatt e Matt Reeves che hanno reso popolari le avventure di Cesare in una battaglia lunga e dolorosa contro i soprusi della razza umana.