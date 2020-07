L'alba del pianeta delle scimmie: il finale originale che non è stato mai utilizzato

Nella versione originale del finale de L'alba del pianeta delle scimmie, sequenza che fu girata per esteso coinvolgendo l'intera produzione, il personaggio di Will, interpretato da James Franco, perdeva la vita, davanti agli occhi dello spettatore, compiendo un gesto eroico.

Nella versione che è stata scelta per il montaggio finale del film Will tenta di convincere Cesare ad andare con lui dicendogli di tornare a casa, Cesare risponde: "Io sono a casa" e Will lo lascia andare. Dalle scene che precedono i titoli di coda si presume che, a causa della rapida diffusione del virus in tutto il mondo, Will, insieme alla maggior parte della razza umana, alla fine muoia.

Nel finale originale invece Cesare e Will sono nella foresta dove Will sta cercando di convincerlo a tornare a casa. Sono interrotti dai soldati e, quando Cesare sta per essere colpito, Will lo protegge dai proiettili e viene ucciso. Un mese prima dell'uscita del film nelle sale cinematografiche il regista cambiò idea e così James Franco e Andy Serkis tornarono sul set per girare il finale che si può vedere nella pellicola.

A proposito de L'alba del pianeta delle scimmie Rupert Wyatt, il regista del film, ha dichiarato: "Per capire il finale dovete tenere presente che tutto questo è parte di una mitologia e deve essere visto come tale. Non è la continuazione degli altri film; è una storia originale. Deve soddisfare le persone a cui piacquero quei film. L'obiettivo è infatti raggiungere e attirare quei fan esattamente come è successo per Batman Begins."