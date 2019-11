Il petroliere, su Netflix in streaming da oggi!

Il Petroliere arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di novembre: in scena torna Daniel Day Lewis in uno dei ruoli più forti della sua carriera, nel lungometraggio acclamato di Paul Thomas Anderson.

Ai primi del XX secolo Daniel Plainview, un ambizioso petroliere, arriva in California in cerca dell'oro nero. I suoi pozzi porteranno alla crescita di una ridente comunità a Little Boston, ma con gli anni Daniel diventerà sempre più arido e allontana da sé qualunque affetto. Questa pellicola ha consacrato ulteriormente il già osannato Daniel Day-Lewis con la seconda statuetta degli Oscar, diciotto anni dopo la prima: il film inoltre ha ricevuto altre sette nomination, portandone a casa un'altra grazie alla splendida fotografia di Robert Elswit, DOP di fiducia per Anderson.

Daniel Day-Lewis in una sequenza del film Il petroliere

Il nuovo lungometraggio realizzato da Paul Thomas Anderson è in arrivo: sarà ambientato negli anni Settanta nell'area della San Fernando Valley. Al centro della trama ci sarà uno studente del liceo che da bambino è stato un attore di successo. Il nono film del regista ritornerà quindi nei luoghi già al centro di film come Magnolia e Ubriaco d'amore, conosciuti molto bene dal filmmaker essendoci cresciuto, e negli anni in cui si svolgeva Boogie Nights. Per ora sembra che la produzione stia ancora cercando gli interpreti giusti per il progetto che sarà scritto e diretto da Anderson, coinvolto anche come produttore tramite la sua Ghoulardi Film Compnay.

