Il Paradiso delle signore: anticipazioni delle trame dal 26 al 30 dicembre 2022

Ecco le anticipazioni delle trame de Il Paradiso delle signore per la settimana che va dal 26 al 30 dicembre 2022. La soap va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 alle 16.05.

Lunedì 26 dicembre

Le Veneri commentano il manifesto pubblicitario del Paradiso, apparso sui muri della città, con la foto di Matilde, che indossa l'abito disegnato dalla Puglisi. Vittorio scopre chi è il fantomatico partner di Roberto. Vito fa una sorpresa a Maria per farsi perdonare del mancato appuntamento. Clara nasconde a Don Saverio che ha iniziato a gareggiare in bicicletta. Marcello ha un'idea per soffiare l'affare a Umberto e accontentare Adelaide, mentre porta avanti il suo piano di conquista di Ludovica. Matilde è decisa a viversi il momento magico con Vittorio e si lascia andare.

Martedì 27 dicembre

Al Paradiso arrivano due artisti che portano scompiglio tra le Veneri e fanno ingelosire Alfredo. Ezio e Veronica partecipano alla festa al Circolo, organizzata in onore della squadra di equitazione: per loro significa farsi vedere di nuovo insieme in società. Gemma capisce che tra Roberto e Mario Oradei c'è qualcosa di più di una semplice amicizia. Matilde confessa a Vittorio quello che prova per lui, ma non gli nasconde i suoi timori. Intanto un uomo sfoglia un giornale e la sua attenzione è tutta per la pagina pubblicitaria con la foto di Matilde: quell'uomo è Tancredi e non sembra contento.

Mercoledì 28 dicembre

Roberto intuisce che Gemma ha capito tutto della sua frequentazione con Oradei e decide di spiegarle come stanno le cose. Irene vuole conquistare il bel Michele, uno dei due artisti arrivati al Paradiso, e coinvolge Maria in un’uscita a quattro, che né Alfredo né Vito prenderanno molto bene. Marcello racconta ad Adelaide come sia riuscito ad aprire con lei una società di comodo, senza che loro due compaiano in alcun modo, per soffiare Palazzo Andreani a Umberto e portarne a termine la compravendita. Tancredi si presenta a Vittorio e Matilde inaspettatamente. La sera, a Villa Guarnieri, fra Matilde e Tancredi è scontro.

Giovedì 29 dicembre

Roberto teme che l'amicizia con Gemma sia finita per via della sua frequentazione con Mario Oradei, ma non è così: la ragazza, infatti, interviene in soccorso di Roberto, coinvolto in una situazione che rischia di diventare pericolosa per lui e per Mario. Irene scopre che Alfredo e Vito sanno della sua uscita a quattro con Maria e i due artisti. Vito, che si sente molto deluso da Maria, si sfoga con Armando. Intanto Adelaide viene a conoscenza della cifra che Umberto è disposto a investire per l'asta di Palazzo Andreani. Vittorio e Matilde stanno per partire insieme per lavoro, ma Tancredi fa una mossa a sorpresa.

Venerdì 30 dicembre

Irene racconta alle amiche di come si sia liberata dal corteggiamento pressante di Alfredo, facendogli credere di essersi fidanzata con Michele. Nel frattempo, Perico affronta l'artista rivale e viene a sapere che la Cipriani gli ha mentito. Torrebruna prova a scoprire il segreto che la Gramini gli tiene nascosto. Al Circolo Gemma incontra una vecchia conoscenza, Carlos Garcia, intanto tra la giovane Zanatta e Roberto sta nascendo una bella amicizia. Adelaide e Marcello festeggiano la riuscita del loro affare a discapito di Umberto, mentre Tancredi è pronto a riconquistare Matilde e Vittorio teme che ciò si avveri.