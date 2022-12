Il Paradiso delle signore: anticipazioni delle trame dal 19 al 23 dicembre 2022

Lunedì, 19 dicembre, su RAI 1 alle 16.05 inizia una nuova settimana con Il Paradiso delle signore, ecco le anticipazioni delle trame delle puntate in onda dal 19 al 23 dicembre 2022.

Il Paradiso delle signore va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 alle 16.05.

Come sempre si potrà seguire la soap in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 19 dicembre

Ezio informa Vittorio che sarà Gloria la finanziatrice del suo progetto, mentre Gloria evita di confidare ad Armando il bacio tra lei ed Ezio e Gemma parla a Roberto dei suoi problemi familiari a Roberto. Intanto al Paradiso la partenza di Marco e Stefania è ancora un argomento caldo e Alfredo è preoccupato per Irene, che soffre per la mancanza della sua più cara amica. Matilde si accorge che Vittorio non ha più la fede al dito e Marcello è convinto che riconquisterà Ludovica. Don Saverio scopre che Ezio non è ancora tornato a casa. Ezio comunica a Veronica che accetterà i soldi di Gloria.

Martedì 20 dicembre

Clara suggerisce ad Alfredo di stare vicino a Irene, ancora giù di morale per la mancanza di Stefania e lui trova le parole giuste per consolarla. Vittorio, intanto, pensa a una star del cinema come testimonial della nuova campagna pubblicitaria per il Paradiso. Gemma scopre da Don Saverio che Ezio sarebbe potuto tornare a casa, ma la madre non le ha detto nulla. Nel frattempo la Moreau e Colombo, dopo il bacio, hanno un chiarimento e decidono quale atteggiamento assumere in futuro. Marcello, approfittando dell'assenza di Ferdinando, riesce finalmente a parlare con Ludovica e a dirle che non l'ha mai dimenticata, ma incassa una cocente delusione.

Mercoledì 21 dicembre 2022

Irene ha ritrovato il sorriso grazie ad Alfredo e alle giuste parole che il ragazzo è riuscito a dirle per tirarle su il morale. La Cipriani comincia a vedere il Perico in un'ottica completamente diversa e forse per il ragazzo c'è speranza. Irene riceve però un'altra bella sorpresa. Decisa a disfare il letto di Stefania, la Venere vede una busta sotto il cuscino della Colombo. Oltre a una dolcissima lettera, trova un biglietto aereo a nome suo per gli Stati Uniti. Adelaide comincia a sospettare che tra Matilde e Vittorio ci sia del tenero e indaga con la sua amica. La Contessa non fa in tempo a scoprire nulla che la Frigerio e il Conti devono partire, per convincere Elsa Martinelli a fare da modella per la nuova collezione. Il viaggio fa emergere i loro grande feeling e non solo sul piano professionale. Marcello continua con il suo piano per conquistare Ludovica mentre Gemma cerca di convincere Veronica ad aprirsi con Ezio e a essere più indulgente nei suoi confronti.

Giovedì 22 dicembre

Dopo l'emozione della sera prima, Irene sembra pronta a superare la mancanza di Stefania e forse a cercare una nuova coinquilina. Veronica accetta che Ezio entri in società con Gloria e gli chiede di tornare a casa, mentre Gloria viene a sapere che tra i due è tornata la quiete. Vittorio riceve la notizia che la Martinelli non potrà partecipare al servizio fotografico per la nuova campagna promozionale del Paradiso e propone a Matilde di posare per il manifesto pubblicitario, ma lei rifiuta. Armando scopre qualcosa su Vito che non lo convince. Intanto Marcello, deciso a riconquistare Ludovica, sta organizzando un grande affare per la sua ascesa sociale e per farlo chiede aiuto ad Adelaide.

Venerdì 23 dicembre

A casa Colombo sembra tornata la quiete, mentre Gloria è costretta a fare da muta spettatrice. Vito invita Maria a uscire, ma all'appuntamento, al posto della giovane siciliana, trova Armando il quale, sempre più scettico nei confronti di Lamantia, ha iniziato a indagare sul suo passato. Da una battuta della Gramini, Ferdinando intuisce che lei nasconde qualcosa che riguarda Flavia e l'inizio della sua storia d'amore con Ludovica. Nel frattempo Vittorio è riuscito a convincere Matilde a fare da modella per la campagna pubblicitaria e la collaborazione porta a qualcosa di inaspettato.