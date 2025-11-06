Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 novembre: la redazione riceve un aiuto inaspettato da Tancredi

Adelaide continua ad attaccare Il Paradiso delle Signore e Marcello prende una scelta dalla quale non si torna indietro, mentre Agata parte per Firenze. Ma è Tancredi a fare la mossa che lascia tutti di stucco. Ecco cosa succederà venerdì 7 novembre su Rai 1.

A Il Paradiso delle Signore l'aria è elettrica. Mentre Agata non resiste alla chiamata di Firenze e prepara la valigia per andare a dare un aiuto concreto agli alluvionati, nei corridoi del grande magazzino si gioca una partita di potere a colpi di sguardi e decisioni drastiche. Adelaide alza la posta continuando a sferrare i suoi attacchi, Marcello rilancia con un gesto clamoroso e, quando meno ci si aspetti, qualcuno rimescola il mazzo cambiando tutto. Scopriamo di più con le anticipazioni del nuovo episodio di venerdì 7 novembre alle 16.00 su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore, riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Gli episodi visti fino a ora de Il paradiso delle signore hanno messo a nudo fragilità e testardezza. Agata, scossa dalle notizie che arrivano da Firenze, non si ferma alla sola compassione: vuole darsi da fare davvero.

Mimmo invece racconta a Ciro e Johnny dei colleghi già partiti per portare aiuto, accendendo anche in loro la voglia di partire. Al Paradiso, intanto, Enrico è convinto che la mano sia tornata quella di un tempo, ma la prova in sala operatoria è un tonfo e a Marta non può più nascondere nulla.

Sul fronte gestionale, infine, Marcello presenta le sue dimissioni ma chiede a Roberto di salvare il posto di Rosa. Come prevedibile, la mossa manda su tutte le furie Adelaide che è decisa a estromettere anche la giovane e per riuscirci, la Contessa cerca sponda nel pragmatico Umberto.

Cosa vedremo il 7 novembre a Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni

Tancredi (Flavio Parenti)

La pressione sul grande magazzino cresce, gli attacchi da parte della Contessa si fanno più serrati e la redazione, pur provando a reagire, sembra a corto di cartucce da sparare per difendersi. Proprio quando tutto pare perduto, ecco la sorpresa: Tancredi entra in scena con un sostegno imprevisto destinato a ribaltare gli equilibri.

Intanto Agata passa dalle intenzioni ai fatti e sotto lo sguardo emozionato dei genitori parte per Firenze, seguita a ruota da Mimmo e Johnny, anche loro pronti a dare una mano a chi ha perso tutto a causa dell'alluvione.

In negozio, Barbara Musso supera la prova e diventa ufficialmente una Venere, portando una ventata di entusiasmo tra le colleghe. Marcello fa chiarezza con le ragazze e spiega che le sue dimissioni sono ormai realtà. Il nodo caldo, però, resta Rosa: Adelaide non arretra di un millimetro e punta a farla uscire dal Paradiso, mentre Roberto fa di tutto per proteggerla.

Tra scelte di cuore e manovre di potere, la puntata di venerdì 7 novembre della soap di Rai 1 promette ritmo alto e alleanze tutte da riscrivere.