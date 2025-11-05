Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 novembre: Agata in prima linea per gli alluvionati di Firenze

La soap di Rai 1 attraversa i giorni dell'alluvione di Firenze: tra gesti di solidarietà e amori che sono messi alla prova, tante sono le scelte decisive per Agata, Enrico, Marcello e Rosa.

L'eco dell'alluvione di Firenze tocca nel profondo anche Milano e arriva dritta nelle vetrine del grande magazzino più amato della TV. A Il Paradiso delle Signore si lavora per trasformare la preoccupazione in aiuto concreto, mentre tra i corridoi prende forma una nuova stagione di sfide personali e sentimentali.

C'è una candidata pronta a conquistare il banco delle Veneri, c'è Mario che incrocia Roberto nel pieno dell'organizzazione degli aiuti, soprattutto c'è Adelaide che, determinata a chiudere i conti con il passato, chiama in causa Tancredi. E poi c'è Rosa, che trova il coraggio di confidare alle amiche la storia con Marcello. In questo clima, ogni scelta pesa il doppio: scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni di giovedì 6 novembre.

Il Paradiso delle Signore, riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Mentre la radio rilancia notizie allarmanti da Firenze, al Paradiso si presenta Barbara, giovane e caparbia, in cerca di un posto tra le Veneri dopo l'annuncio lanciato da Irene. Le strade intasate dalla pioggia non fermano l'onda di solidarietà: Roberto coordina raccolte e spedizioni, Mario gli passa accanto e capisce che l'emergenza chiama tutti.

Nel frattempo, Adelaide mette a fuoco la sua strategia e chiede a Tancredi di affiancarla nella sua personale resa dei conti. Sul fronte sentimentale, Rosa rompe gli indugi: la relazione con Marcello esce allo scoperto tra confidenze e sguardi complici, aprendo scenari professionali e privati non scontati.

Cosa succede nel nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni

Tancredi (Flavio Parenti) in Il Paradiso delle Signore

Le immagini dell'Arno in piena non lasciano indifferente Agata. La ragazza non si limita a commuoversi ma vuole esserci, mettersi in gioco in prima persona. Anche Mimmo, parlando con Ciro e Johnny, racconta di colleghi già partiti verso le zone colpite: un invito implicito a fare la propria parte.

Nel frattempo, la trama medica si fa tesa quando Enrico assicura a Di Meo che la sua mano è tornata affidabile e chiede di rimettersi alla prova. Ma in sala operatoria l'esame di realtà è spietato e la performance non regge. Il fallimento lo costringe a guardarsi finalmente dentro e a confessare a Marta quella verità che ha cercato di nascondere troppo a lungo.

Sul fronte Paradiso, i movimenti non finiscono qui: Marcello è pronto a un passo drastico e valuta le dimissioni, ma chiede a Roberto che Rosa non paghi per le sue scelte e possa restare al lavoro. Una richiesta che si incrocia con nuove tensioni, specialmente perché Adelaide, decisa a far pulizia, punta proprio su Rosa, consapevole però di avere bisogno dell'appoggio di Umberto per portare a termine il piano.

Tra impegno civile e questioni di cuore, la puntata di giovedì 6 novembre de Il paradiso delle signore mette a confronto coraggio e conseguenze. La solidarietà diventa azione, le verità private escono dall'ombra e al grande magazzino ogni ruolo potrebbe cambiare di segno.