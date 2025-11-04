Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 novembre: una nuova Venere bussa alla porta del grande magazzino

Giornata complicata al grande magazzino milanese: mentre l'Italia trattiene il fiato per le drammatiche notizie da Firenze, a Il Paradiso delle Signore si intrecciano scelte di cuore e di lavoro. C'è chi prepara aiuti per gli alluvionati, chi tenta un rilancio professionale e chi, come Adelaide, punta a regolare i conti. Sullo sfondo, la ricerca urgente di una nuova Venere e il legame, ormai alla luce del sole, tra Marcello e Rosa. Vediamo cosa succede con le anticipazioni della puntata del 5 novembre, alle 16.00 su Rai 1.
Il Paradiso delle Signore, cosa è successo fino a ora
Adelaide ha alzato la posta chiedendo a Roberto di allontanare Marcello e Rosa: per lei l'aria a Il paradiso delle signore è diventata irrespirabile e l'unica via è il pugno duro. Una mossa che Marcello fiuta come l'ennesimo capitolo di una vendetta annunciata, ma che non scalfisce la determinazione sua e di Rosa a proteggere il loro rapporto.
Intanto spunta un dettaglio non da poco: Di Meo capisce che Enrico segue sì la terapia alla mano, ma non secondo le indicazioni dei medici, con tutti i rischi del caso. Sul versante boutique, Irene corre contro il tempo per trovare una nuova Venere e accetta l'intervento provvidenziale di Johnny pur di non lasciare buchi in organico.
Le anticipazioni del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore
Le radio rilanciano la notizia dell'alluvione di Firenze e anche al Paradiso si respira l'urgenza del momento. Nonostante il maltempo renda difficili gli spostamenti, una candidata si presenta puntuale all'appello di Irene: si chiama Barbara Musso e sogna il banco delle Veneri.
Riuscirà a conquistare il posto? Nelle stesse ore, Roberto lavora senza sosta per organizzare la raccolta e la partenza degli aiuti destinati alle zone colpite: il grande magazzino si mobilita, ma non mancano gli incontri scomodi. Mario incrocia Roberto suo malgrado, mentre dietro le quinte Adelaide non molla la presa e chiama in causa Tancredi per dare più forza al suo piano. La contessa vuole arrivare fino in fondo, e non da sola.
Sul fronte sentimenti, Rosa decide di non nascondersi più: confida alle amiche la relazione con Marcello, mettendo in conto conseguenze e pettegolezzi. Tra prove di coraggio, candidature e una Milano scossa dalle notizie che arrivano dalla Toscana, la puntata promette ritmo alto e scelte destinate a pesare sugli equilibri del Paradiso.
L'appuntamento è come sempre alle ore 16.00 su Rai 1, con una nuova puntata della soap che mette al primo posto una delle tragedie più importanti della storia recente del nostro paese.