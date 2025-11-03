Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4 novembre: Adelaide dichiara guerra a Rosa e Marcello

Dopo aver scoperto la relazione tra Rosa e Marcello, la Contessa è pronta ad attuare la sua vendetta. Quali saranno le sue mosse? Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di martedì 4 novembre, alle 16.00 su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore torna martedì 4 novembre con una nuova puntata dove sentimenti, orgoglio e vendetta si mescolano come in un perfetto romanzo d'epoca. Dopo la rivelazione della storia d'amore tra Rosa e Marcello, l'equilibrio del grande magazzino è ormai un lontano ricordo. Adelaide non perdona e prepara la sua contromossa, mentre gli altri personaggi si trovano a fare i conti con le proprie scelte, tra rimpianti e nuovi inizi.

Nella Galleria il clima è più teso che mai: scopriamo di più con le anticipazioni del nuovo episodio, alle 16.00 su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore, riassunto delle puntate precedenti

Adelaide ha scoperto finalmente la relazione tra Marcello e Rosa, una verità che ha ferito il suo orgoglio di donna e messo in crisi il suo autocontrollo. Dopo giorni di black out in cui non ha voluto vedere nessuno e si è chiusa nel suo dolore - e nonostante Umberto provi in tutti i modi a calmarla - la Contessa è ora decisa a farla pagare a entrambi.

Nel frattempo, Odile affronta l'amica giornalista sentendosi tradita da chi considerava una confidente. Irene, invece, ritrova una lettera della zia Sandra: poche righe che bastano a farla riflettere profondamente sui propri sentimenti e sulla direzione che la sua vita sentimentale sta prendendo. Intanto, nel salotto del Paradiso, Roberto e Mario si stringono la mano davanti a una inconsapevole Caterina. Un gesto apparentemente innocuo, ma che riporta alla luce un passato fatto di emozioni irrisolte e scelte difficili.

Le anticipazioni del nuovo episodio della soap di Rai 1

La puntata di domani de Il paradiso delle signore promette colpi di scena: Adelaide non intende placare la sua ira e chiede a Roberto di licenziare Rosa e Marcello, sostenendo che la loro presenza renda impossibile un clima sereno di lavoro. In realtà, la Contessa è mossa da un desiderio di vendetta che non conosce limiti.

Marcello, però, è pronto a difendere la donna che ama, consapevole che questa battaglia lo metterà ancora una volta contro il potere e l'orgoglio della nobildonna. Rosa, al suo fianco, è determinata a non farsi intimidire: il loro amore è appena nato, ma già deve affrontare la prova più dura.

Mentre al Paradiso infuria la tempesta, Irene si trova alle prese con un'altra corsa contro il tempo. Serve una nuova Venere e Johnny le offre il suo aiuto, anche se tra i due l'intesa rischia di accendere nuove scintille. Sul fronte medico, Di Meo scopre che Enrico sta seguendo la terapia per la mano senza rispettare le indicazioni. Un errore, quello dell'uomo, che potrebbe compromettere sia i suoi progressi che la sua carriera.

Tra licenziamenti in vista, nuove complicità e vecchi rancori, Il Paradiso delle Signore si prepara dunque a una nuova puntata che promette di lasciare il segno. Chi uscirà vincitore da questa guerra silenziosa? E soprattutto, quanto costa davvero amare al Paradiso?