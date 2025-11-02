Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3 novembre: la vendetta di Adelaide

Colpi di scena al Circolo e al grande magazzino: tra vecchi amori, segreti svelati e scelte che pesano, la Contessa Adelaide prepara la sua mossa. Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di lunedì 3 novembre.

Lunedì 3 novembre Il Paradiso delle Signore torna con una puntata che rimette in moto vecchie questioni e nuove scelte. Adelaide non ha intenzione di chiudere un occhio sulla storia tra Rosa e Marcello, tutto il contrario: la sua mossa sarà decisiva. In negozio, invece, arrivano decisioni rimandate da troppo tempo e incontri che riaprono ferite mai guarite. Scopriamo di più con le anticipazioni del nuovo episodio alle 16.00 su Rai 1.

Il riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore, Rosa Camilli

Nelle ultime puntate la relazione tra Rosa e Marcello è uscita allo scoperto, scatenando la reazione di Adelaide. Umberto ha provato a calmarla, senza risultati. Il successo del lancio del Paradiso Donna ha dato slancio al grande magazzino, ma le vite private hanno rubato la scena.

Oltre alla "questione" della Contessa, anche Irene è stata al centro della puntata di venerdì 31 ottobre: la ragazza ha ricevuto una lettera dalla zia Sandra, poche righe che l'hanno messa di fronte ai suoi sentimenti e alla necessità di scegliere con chiarezza. Come se non bastasse Roberto e Mario si sono ritrovati faccia a faccia e si sono stretti la mano davanti a Caterina, ignara del loro passato.

Odile, informata dalla madre su quanto accaduto con Marcello, ha chiesto a Rosa - sua grande amica - spiegazioni dirette. Da qui nascono malintesi, prese di posizione e un clima teso che ha unito Circolo e Paradiso in un unico campo di battaglia sul piano delle emozioni.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della puntata di lunedì 3 novembre

Adelaide (Vanessa Gravina), Il Paradiso delle Signore

È il momento della resa dei conti: Adelaide prepara la sua risposta e stando alle anticipazioni della puntata di lunedì 3 novembre de Il paradiso delle signore non sarà nulla di tranquillo. Non cede alle richieste di Umberto e decide di far pesare la delusione per essere stata abbandonata prima del matrimonio con azioni concrete. Il suo obiettivo è mettere Marcello e Rosa davanti alle conseguenze delle loro scelte. Questo irrigidirà gli schieramenti e potrebbe coinvolgere anche chi, finora, è rimasto ai margini.

Irene, invece, continua a pensare alla lettera della zia. I dubbi non riguardano solo il lavoro, ma soprattutto il cuore: vuole una strada stabile e sincera, anche se significa cambiare qualcosa nella sua vita. Al Paradiso, la stretta di mano tra Roberto e Mario non chiude il passato, ma è un gesto educato che rimette tutto sul tavolo. Con Caterina fuori dai giochi della memoria, ora, ogni parola rischia di creare un nuovo fraintendimento.

Infine, Odile affronta Rosa senza giri di parole. Vuole capire se la loro amicizia può reggere a ciò che è successo. Il confronto sarà quindi schietto e può segnare un prima e un dopo per entrambe (e non solo). L'episodio di lunedì punta quindi su scelte chiare: chi parla, chi tace, chi cambia rotta. E Il Paradiso delle Signore, dietro le vetrine, dovrà fare i conti con la verità.