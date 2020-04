Il paradiso delle signore anticipazioni 29 aprile 2020: Rocco viene assunto al Paradiso

Nella puntata de Il paradiso delle signore in onda mercoledì 29 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40 in replica Rocco viene assunto al Paradiso ma ha subito dei problemi... Anticipazioni.

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, mercoledì 29 aprile 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Le anticipazioni ci riportano al momento in cui Rocco ha cominciato a lavorare al Paradiso.

Rocco viene assunto al Paradiso come magazziniere, ma non va troppo a genio al suo capo, Ugo Tagliabue. Adelaide, dopo a vere scoperto che l'abito da sposa di Marta spedito da Parigi non è quello disegnato da Gabriella, convince la nipote a sceglierne uno della linea Galeotti e Vittorio chiede alla Rossi un aiuto per modificarlo: la carriera da stilista della ex-Venere sta per cominciare.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 29 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Ricordiamo che a partire da oggi Rai1 manderà in onda le repliche della sua soap in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi su Rai1, il gran finale di stagione, martedì 28 aprile.