Il Paradiso delle signore anticipazioni 22 settembre: Umberto scopre Odile, Matteo svela tutta la sua storia

Il Paradiso delle signore 8 torna domani, venerdì 22 settembre 2023, su Rai1 alle 16:00 con una nuova puntata, l'ultima della settimana. Per recuperare gli episodi già andati in onda basta visitare il portale streaming RaiPlay e la sezione dedicata alla soap, in cui sono presenti anche le passate stagioni.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 21 settembre

Ciro scopre che Agata lavora al Paradiso, e non la prende bene. Elvira trova finalmente il coraggio di confessare a Salvo che ormai lo vede solo come un amico. Adelaide ha deciso di partecipare a un evento al circolo ma deve accettare di non essere ancora pronta a tornare in pubblico.

Anticipazioni del 22 settembre: Matilde ha un'ottima idea per il Paradiso Market

Agata non si presenta al lavoro perché il padre è contrario ma poi succede qualcosa di inaspettato. Intanto al Paradiso le foto del servizio fotografico fatte il giorno prima finiscono, per un disguido, nelle mani di Matilde che, dopo averle viste, dà un ottimo consiglio a Vittorio per la prossima copertina del Paradiso Market.

Tutta la verità sulla storia di Matteo nell'episodio di venerdì

Maria e Matteo si incontrano di nuovo, per caso, ma vengono interrotti dall'arrivo di Marcello. Matteo va a trovare sua madre in una clinica e le racconta del suo burrascoso incontro con Marcello: si scopre tutta la verità sulla sua storia.

Nel prossimo episodio della soap Umberto scopre la verità

Umberto, preoccupato per le condizioni di Adelaide, è riuscito alla fine a introdursi in casa sua e a portare avanti la sua personale "indagine". Il Guarnieri ha così scoperto la verità: Odile è la figlia della contessa!