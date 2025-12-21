Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 dicembre: Botteri cerca il regalo perfetto per Teo

Settimana corta al Paradiso delle Signore, nella puntata di lunedì 22 dicembre tutti accorrono per fare gli ultimi regali e organizzarsi per il Natale. Tranne Marcello, che è ancora "preda" di Adelaide.

Al Paradiso delle Signore l'aria di Natale si sente eccome: vetrine, pacchetti e quella frenesia dolce che mette tutti un po' più sensibili. Ma nella puntata di lunedì 22 dicembre la festa non è solo zucchero a velo. C'è chi prova a fare pace con il passato, chi difende la propria idea di famiglia e chi, lontano da Milano, gioca una carta decisiva per accalappiare qualcuno. Scopriamo le anticipazioni del nuovo episodio della soap di Rai 1.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle ultime puntate de Il paradiso delle signore, a Villa Guarnieri l'assenza di Adelaide è diventata un pensiero fisso: Umberto fatica a nascondere la malinconia e ogni dettaglio di casa sembra ricordargli che manca qualcosa. Enrico, però, prova a rimetterlo in carreggiata, invitandolo a non chiudersi e a guardare avanti.

Intanto al grande magazzino il clima delle feste ha acceso progetti e chiacchiere. Irene, più pratica che mai, ha la testa già sulla neve e sull'idea di un Natale diverso, mentre una proposta di matrimonio ha fatto il giro in fretta, lasciando nell'aria entusiasmo...ma anche qualche ombra. Soprattutto per chi vive questo passo con un'inquietudine che non riesce a spiegare.

Il nodo vero, però, è Marcello: un biglietto di Adelaide lo ha agitato e gli ha cambiato la giornata. Matteo prova a frenarlo, temendo un gioco pericoloso, ma Barbieri non riesce a ignorare il dubbio che la contessa possa davvero trovarsi nei guai. Così parte per Saint Moritz, con la sensazione che quel viaggio non sarà affatto una semplice "visita".

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Il 22 dicembre porta il Natale dentro il grande magazzino anche nei gesti piccoli. Le Veneri, infatti, scelgono un modo pratico e intelligente per scambiarsi i regali senza svuotare il portafoglio. Un'idea che profuma di amicizia e di squadra, perfetta per un periodo in cui tutti vorrebbero fare di più, ma non sempre si può.

Botteri, invece, vive un momento tenero e molto realistico perché deve scegliere il regalo per il figlio Teo e si accorge che non basta "comprare qualcosa". Vorrebbe azzeccare il pensiero giusto e finisce per interrogarsi più del previsto, come succede quando tieni davvero a qualcuno. Anita, al contrario, è la personificazione dell'entusiasmo natalizio: si illumina all'idea dell'albero addobbato e dei pacchetti sotto le luci, pronta a godersi ogni secondo di questo periodo.

Poi c'è Fulvio, che riceve l'invito di Ciro e Concetta Puglisi per la Vigilia. Un gesto affettuoso, pensato per non lasciarlo solo. Ma lui ringrazia e rifiuta con gentilezza, deciso a festeggiare come ha sempre fatto con Caterina da quando sua moglie è scomparsa troppo presto.

E mentre a Milano si prova a tenere insieme quotidianità e feste, a Saint Moritz Adelaide non molla la presa. Nello chalet continua a spingere perché Marcello resti il più possibile con lei. La contessa punta dritto al cuore (e alle esitazioni) di Barbieri, e il loro riavvicinamento rischia di far saltare i nervi a qualcuno.