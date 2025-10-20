Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 ottobre: Marcello tormentato dai dubbi, il matrimonio salterà?

La benedizione di Monsignor Giglio, le mosse di Umberto e il caso Delia-Johnny agitano le 24 ore che precedono le nozze di Adelaide e Marcello. Ma è soprattutto quest'ultimo ad avere dei dubbi. Ecco le anticipazioni del 21 ottobre de Il Paradiso delle Signore.

Il conto alla rovescia per le nozze tra Adelaide e Marcello mette in fibrillazione Il Paradiso delle Signore, ma sotto i sorrisi di rito serpeggiano incertezze e colpi di scena. Tra una scelta d'abito, una benedizione formale e un musicarello che prende forma, più di un personaggio si ritrova a fare i conti con ciò che prova davvero. E qualcuno, come Umberto, sembra pronto a sfruttare ogni crepa. Ecco dove eravamo rimasti e le anticipazioni della puntata di martedì 21 ottobre.

Dove eravamo rimasti: riassunto delle scorse puntate

Il Paradiso delle Signore

A pochi giorni dal sì, Adelaide prova a coinvolgere Marcello in ogni dettaglio dei preparativi, ma lui appare spesso altrove con la testa: l'entusiasmo c'è, l'istinto però frena. A Il paradiso delle signore, Johnny ha conquistato un posto in Caffetteria, mentre Odile è rimasta colpita dalla professionalità di Greta al punto da volerla con sé alla Galleria Milano Moda, idea che però trova l'opposizione di Umberto, sempre più sospettoso verso la ragazza.

Greta avverte il pressing di Guarnieri e si chiude a riccio: quella proposta potrebbe davvero cambiare la sua traiettoria. Intanto, dopo l'aggressione subita, Rosa è stata dimessa dall'ospedale e prova a rimettersi in piedi, anche se il bacio con Marcello continua a turbarla. Tra le Veneri trova una rete di sostegno che la aiuta a non colpevolizzarsi. L'arresto di Rodolfo Sacchi ha portato un barlume di giustizia, ma non ha sciolto l'ansia.

Sullo sfondo, Marina Valli ha messo nel mirino la scelta dell'abito nuziale per la contessa, mentre con Matteo continua a lavorare al musicarello che promette scintille e finisce per amplificare tensioni e intese fuori dal set.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del nuovo episodio

Rosa, Il Paradiso delle Signore

La quiete prima del sì è un'illusione: a Villa Guarnieri arriva Monsignor Giglio per benedire i futuri sposi e ricordare il peso dell'impegno. Proprio mentre l'aura solenne si posa sulla casa, Umberto rincara la dose e pungola Marcello con frecciate studiate, insinuando dubbi che il ragazzo fatica a scacciare.

Al Paradiso, Marina Valli entra in scena per la prova definitiva degli abiti: eleganza e strategia si intrecciano, mentre con Matteo l'intesa sul set del musicarello si fa più concreta. Rosa, ancora scossa, riceve una richiesta inattesa: Paola, moglie di Rodolfo e a sua volta vittima, chiede di incontrarla. Un confronto che potrebbe trasformare il dolore in alleanza.

Nel frattempo Delia rischia di saltare la sfilata degli Ambrosini, appuntamento chiave per il suo futuro; sarà l'intraprendenza di Johnny a rimettere i tasselli al loro posto, aprendo alla ragazza un varco insperato. Tra benedizioni, prove d'abito e verità scomode, la domanda resta una: Marcello riuscirà a mettere a tacere le voci (e gli avversari) prima di arrivare all'altare?