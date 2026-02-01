Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2 febbraio: Agata lascia Milano?

Nella puntata di lunedì 2 febbraio 2026 de Il Paradiso delle Signore 10, in onda come sempre alle 16.00 su Rai 1, il lavoro e i sentimenti tornano a intrecciarsi mettendo i protagonisti davanti a decisioni delicate. Tra nuove opportunità professionali, equilibri di coppia sempre più fragili e tensioni che riemergono, al centro della scena ci sono scelte destinate a lasciare il segno. Tutti i dettagli nelle anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Nelle scorse puntate de Il paradiso delle signore, Agata ha ricevuto una proposta di lavoro capace di cambiare il suo percorso professionale, ma che la costringerebbe a lasciare Milano proprio nel momento in cui la relazione con Mimmo sta prendendo una piega più seria. Enrico, invece, dopo aver assistito a un parto che lo ha segnato profondamente, ha iniziato a guardare con occhi diversi il suo futuro da medico, arrivando a considerare seriamente l'idea di accettare l'offerta di Moretti e prendere in mano l'ambulatorio.

Sul fronte sentimentale una nuova gaffe di Tancredi ha riacceso lo scontro tra Rosa e Marcello, facendo naufragare il tentativo di Irene di riavvicinarli. Intanto Umberto, sempre più sotto pressione per le difficoltà legate alla produzione cinematografica, ha deciso di aprirsi con Greta, rivelandole un segreto delicato che riguarda suo fratello.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Tancredi

La puntata di lunedì 2 febbraio della soap daily di Rai 1 ruota attorno al dilemma di Agata. Il tirocinio a Firenze rappresenta un'occasione importante, forse irripetibile, ma accettarlo significherebbe allontanarsi da Mimmo proprio quando tra loro l'intesa sembra finalmente solida. Roberto prova ad aiutarla a fare chiarezza, spingendola a non mettere da parte le proprie ambizioni. Ma la situazione si ribalta quando Mimmo si rende conto che Agata sarebbe disposta a sacrificare il suo futuro pur di restargli accanto: una consapevolezza che lo porta a prendere una decisione sorprendente, destinata a cambiare gli equilibri della coppia.

Nel frattempo, Umberto e Odile si trovano a fronteggiare problemi sempre più seri legati al film in produzione. La tensione cresce e Umberto, ormai con le spalle al muro, decide di rivolgersi a Matteo con una proposta difficile da rifiutare, segno che la situazione è ben più compromessa di quanto volesse ammettere.

Sul fronte lavorativo, Enrico vive una brusca frenata. Convinto di aver trovato finalmente la sua strada accanto a Moretti, vede la sua serenità incrinarsi dal ritorno improvviso di Di Meo, una presenza capace di rimettere tutto in discussione e di trasformare l'entusiasmo in inquietudine.

In redazione, invece, è Rosa a essere al centro dell'attenzione: una proposta professionale prestigiosa le apre nuove prospettive, ma scatena anche sentimenti contrastanti in Marcello. Tra orgoglio ferito e gelosia malcelata, l'uomo fatica ancora una volta ad assumersi le proprie responsabilità, mentre il loro rapporto appare sempre più fragile e vicino a un punto di non ritorno.