Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 2 al 6 febbraio: Tancredi confessa i suoi sentimenti a Rosa

Febbraio porta con sé diversi stravolgimenti e colpi di scena al Paradiso delle Signore, a partire dalla relazione di Rosa e Marcello che vacilla. Anche Agata e Mimmo devono prendere una decisione importante. Le anticipazioni della settimana della soap daily di Rai 1.

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore entra in una settimana decisiva, fatta di occasioni da cogliere e rapporti che scricchiolano. Dal destino professionale di Agata al labirinto emotivo che avvolge Rosa e Marcello, passando per i problemi sempre più seri legati alla produzione cinematografica, dal 2 al 6 febbraio la soap di Rai 1 mette i personaggi davanti a scelte che non possono più essere rimandate. Vediamo cosa succede nelle anticipazioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dal 2 al 6 febbraio

Il Paradiso delle Signore 10

Anche la prima settimana di febbraio vede il ritorno su Rai 1, come sempre alle 16.00, dell'amatissima soap daily Il paradiso delle signore. Sono tanti i colpi di scena nelle puntate in onda dal 2 al 6 febbraio 2026 e ancora di più le decisioni da prendere per i protagonisti. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà al grande magazzino milanese.

Lunedì 2 febbraio: Agata è a un bivio

Agata si ritrova sospesa tra due strade opposte: un'opportunità lavorativa lontano da Milano e il legame con Mimmo, che rende ogni scelta più dolorosa. Roberto prova a guidarla con discrezione, mentre Umberto e Odile iniziano a rendersi conto che il film è un progetto più fragile del previsto. In redazione, una proposta importante mette Rosa sotto i riflettori e accende in Marcello un misto di orgoglio e gelosia che non riesce più a controllare. Per Enrico, intanto, il lavoro riserva un imprevisto tutt'altro che piacevole.

Martedì 3 febbraio: Marcello sempre più geloso

La collaborazione tra Rosa e Tancredi si fa sempre più intensa e professionale, e alimenta nuove inquietudini in Marcello che tenta un riavvicinamento meno impulsivo. Agata prende una prima decisione sul suo futuro, mentre Marina lascia emergere le proprie fragilità, trovando conforto in Matteo. Sul fronte del film, Umberto affida proprio a quest'ultimo un incarico chiave accanto a Odile, scelta che scatena la gelosia di Ettore. Anche Irene comincia a interrogarsi seriamente sul rapporto con Cesare.

Mercoledì 4 febbraio: Enrico indaga su Di Meo

Un imprevisto rimette tutto in discussione per Agata, che si ritrova di nuovo piena di dubbi. La galleria del Paradiso viene scelta per un evento speciale, portando entusiasmo tra le Veneri ma anche attriti professionali, soprattutto tra Odile e Matteo. Enrico, sempre più sospettoso, decide di approfondire un caso medico delicato. Intanto, il triangolo tra Rosa, Marcello e Tancredi si fa più ingombrante.

Giovedì 5 febbraio: Tancredi si apre con Rosa

Le rivelazioni di Tancredi sconvolgono Rosa, che sente il bisogno di essere sincera con Marcello, anche a costo di ferirlo. Irene, combattuta, si rende conto di non essere pronta a spingersi oltre con Cesare. Un confronto con Greta porta Odile ad aprirsi su un passato familiare doloroso, facendo luce anche sull'assenza di Ettore e sulle ferite mai rimarginate dei Marchesi.

Venerdì 6 febbraio: Rosa e Marcello si prendono una pausa

Irene confida alle amiche una serata finita troppo presto, mentre Marcello, preso dalla rabbia e dalla gelosia, affronta Tancredi a viso aperto, ma ancora una volta trascura Rosa, che inizia a sentire il peso di una relazione fatta di promesse e poca fiducia concreta. Agata e Mimmo iniziano a immaginare un futuro lontano da Milano, scontrandosi però con il tradizionalismo di Ciro. In caffetteria, un'occasione sfuma, ma Concetta intravede una possibile via d'uscita. Fulvio ritrova entusiasmo grazie a un incarico temporaneo al Paradiso, mentre tra Odile e Greta sembra tornare la complicità. Un gesto ambiguo, però, lascia intuire che la pace potrebbe durare poco.