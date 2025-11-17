Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 novembre: le prime royalties e i litigi in casa Puglisi

Matteo e Odile fanno i conti con il successo, mentre a casa Puglisi le scelte di Mimmo mettono a dura prova l'armonia familiare.

Nuova giornata di emozioni al grande magazzino più famoso della TV italiana. La puntata de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 18 novembre alle 16.00 su Rai 1 mostra sviluppi inaspettati su più fronti. Da compensi inattesi ma molto, molto graditi, a cambiamenti radicali che lasciano tutti a bocca aperta, ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap stando alle anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore, riassunto delle puntate precedenti

Negli episodi precedenti de Il paradiso delle signore Enrico ha lasciato la clinica con un solo obiettivo: affrontare Anita e mettere fine ai non detti. Il momento della verità è ormai inevitabile e il loro rapporto rischia di cambiare per sempre. Intanto, la redazione di Paradiso Donna è alle prese con un nuovo numero dedicato al legame tra donne e arte. L'idea è quella di raccontare una figura femminile che si sta facendo strada sulla scena culturale. A suggerire il profilo giusto è Tancredi, che indica Chiara Brugnoli, giovane violoncellista destinata a farsi notare.

Sul fronte Puglisi, però, l'atmosfera resta tesa. Ciro non nasconde la sua crescente inquietudine per l'assenza di Johnny, mentre Mimmo continua a portare il peso di una decisione importante: lasciare il Commissariato. Il timore di deludere i genitori lo spinge a rimandare il confronto, proprio mentre il cuore di Caterina è attraversato da nuove emozioni.

Roberto viene infatti a sapere che Mario le ha scritto una lettera e questo lo porta a rivedere le sue posizioni, aprendo la strada a possibili cambiamenti. A fare da contrappunto alle preoccupazioni sono Rosa e Marcello, che, pur tra ostacoli e incertezze, sembrano più uniti che mai.

Le anticipazioni del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore

La puntata del 18 novembre si apre con una bella sorpresa per Matteo e Odile: i due scoprono di avere diritto a un compenso SIAE per il loro lavoro da autori. I proventi arrivano da due brani, quello portato da Michelino allo Zecchino d'Oro e la canzone incisa da Marina per il film. È il primo vero riscontro concreto al loro talento, un segnale che la strada intrapresa potrebbe trasformarsi in una vera e propria carriera.

Sul versante sentimentale, Fulvio guarda con simpatia alle intenzioni di Mario verso Caterina. È convinto che il ragazzo sia sincero, ma allo stesso tempo non può ignorare la distanza che separa i due giovani, un ostacolo che rischia di mettere alla prova anche i sentimenti più solidi. Nel frattempo, al Paradiso entra una cliente tanto discreta quanto speciale: è proprio Chiara Brugnoli, la musicista scelta per il servizio di Paradiso Donna. Irene cerca di metterla a suo agio, intuendo che dietro la sua timidezza si nasconde una personalità tutta da raccontare.

A tenere banco, però, è soprattutto la situazione di Mimmo. Deciso a lasciare la Polizia, il ragazzo sa di dover trovare prima un impiego stabile. Agata, determinata a sostenerlo, elabora un piano per aiutarlo a costruirsi un futuro diverso. Le sue mosse, però, non passano inosservate e finiscono per accendere nuove discussioni in casa Puglisi.

La scelta di Mimmo viene vissuta come una rottura degli equilibri familiari e, nella puntata del 18 novembre, sarà proprio questo a generare alcune delle tensioni più forti, pronte a esplodere tra le mura domestiche.