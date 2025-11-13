Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 novembre: Irene in crisi, Rosa verso le dimissioni?

A Il Paradiso delle Signore ormai è evidente: i sentimenti sono il motore alla base di ogni scelta. E tra nuovi sentimenti appena sbocciati e storie in crisi, amicizie sull'orlo della rottura e scelte drastiche, nel nuovo episodio della soap di Rai 1 non mancano certo i colpi di scena. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni della puntata di venerdì 14 novembre.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Odile

Nelle ultime puntate, a Il paradiso delle signore si sono incrociate storie d'amore nascenti e vecchie ferite ancora aperte. Irene ha conosciuto meglio Giorgio Perich e tra i due è scattata subito un'attrazione particolare, fatta di sguardi complici e sensibilità affini.

Intanto, il legame tra Agata e Mimmo è uscito dall'ombra: i due ragazzi non riescono più a nascondere quello che provano e persino Ciro e Concetta hanno iniziato a intuire che tra loro c'è molto più di una semplice amicizia. Enrico, dal canto suo, ha scelto di non cedere al ricatto di Di Meo, dimostrando di voler difendere la propria dignità a costo di pagare un prezzo alto.

Sul fronte lavorativo, Fulvio ha trovato finalmente il suo spazio al Paradiso grazie al prezioso contributo dato alla nuova collezione, conquistando la stima di Roberto e di Botteri. Ma non è tutto, Odile ha scoperto i piani di Adelaide contro Rosa e ha provato a convincere la madre a fermarsi, mettendo in discussione un gioco di potere che rischia di travolgere tutti. Sarà riuscita a far desistere la Contessa dall'attuare la sua vendetta?

Le anticipazioni del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore

Nella puntata di domani della soap, in onda come sempre alle 16.00 su Rai 1, la storia d'amore tra Agata e Mimmo fa un passo importante. La ragazza, emozionata e felice, decide infatti di confidare alle amiche di essersi ufficialmente fidanzata. È un momento di liberazione per lei, che per troppo tempo aveva tenuto nascosti i propri sentimenti.

Sul fronte Paradiso Donna, invece, esplode la tensione: Odile sceglie di schierarsi con la verità e rivela a Rosa i piani di Adelaide, suggerendole di lasciare il suo incarico. Vedremo Rosa Camilli dare le dimissioni, quindi?

Non proprio. Quando Marcello viene a sapere di quanto sta accadendo in redazione non resta a guardare e affronta la Contessa a viso aperto, provando anche a convincere Rosa a non cedere alla pressione e spingendola a difendere il ruolo che si è conquistata. Intanto, al grande magazzino tutto è pronto per una serata danzante all'insegna dell'amore, tra luci soffuse, musica e grandi aspettative.

Ma non per tutti l'aria sarà romantica: un piccolo incidente tra Irene e Giorgio Perich crea un forte imbarazzo e porta la Venere a dichiarare alle colleghe di voler mettere fine a quella storia sul nascere. Sarà davvero la parola fine o solo l'inizio di un nuovo capitolo?