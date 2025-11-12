Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 novembre: scatta l'amore tra Agata e Mimmo

Il Paradiso delle Signore torna con una puntata che possiamo definire frizzante. Domani, giovedì 13 novembre, amori che sbocciano, alleanze che si incrinano e decisioni che pesano accendono il grande magazzino più famoso della Milano anni '60. Ma cosa succederà di preciso nel nuovo episodio in onda su Rai 1? Scopriamolo con le anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore, riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore, la Contessa Adelaide

Negli scorsi episodi abbiamo visto Agata e Mimmo rientrare a Milano dopo i giorni da "angeli del fango" a Firenze. La loro intesa, forgiata nella fatica e nella solidarietà, è apparsa fin da subito più salda che mai. Johnny invece ha scelto di rimanere ancora sul campo per dare il suo contributo nel post-alluvione.

A Il paradiso delle signore, intanto, si sta lavorando senza sosta al lancio del disco di Marina, un evento cruciale per l'immagine del grande magazzino. Caterina, da buona Cupido, individua un possibile match d'amore per l'amica Irene, riaccendendo chiacchiericci tra le Veneri. Sul fronte degli affari, infine, Enrico affronta Di Meo a viso aperto e la tensione sale di giri.

E la Contessa? Rosa si è illusa che la tempesta fosse finita, ignara che Adelaide stava intrecciando un piano studiato nei minimi dettagli per colpirla nel momento più inatteso.

Le anticipazioni del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore

Rosa e Marcello

Nuovi sguardi, nuove mosse nella nuova puntata della soap di Rai 1, in onda il 13 novembre alle 16.00. Irene incrocia Giorgio Perich e il suo fascino misurato e la parlantina disinvolta le danno la sensazione di parlare la stessa lingua. La curiosità si trasforma in interesse palpabile e l'intesa non sfugge agli occhi attenti del Paradiso. È l'inizio di un flirt o una meteora destinata a lasciare scie?

Nel frattempo Agata e Mimmo smettono di nascondersi dietro i silenzi: complicità, sorrisi, piccoli gesti che raccontano più di mille parole. Tra i due è scoccato l'amore! Ciro e Concetta colgono il non detto e capiscono che non si tratta più di semplice amicizia, per la coppia giovane è il momento di misurarsi con lo sguardo - e le aspettative - della famiglia.

Enrico, invece, respinge il ricatto di Di Meo. Una scelta coraggiosa che può avere conseguenze concrete sugli equilibri interni ma restituisce centralità alla sua integrità morale e professionale. In atelier, Roberto riconosce a Fulvio il ruolo decisivo per la collezione natalizia: il progetto prende quota, i bozzetti diventano abiti e l'aria delle Feste inizia a farsi spazio tra tessuti e spilli. Fulvio, finalmente valorizzato, ritrova fiducia e sente di essere al posto giusto.

Il capitolo Contessa ha bisogno di uno spazio a sé: Odile prova infatti a riportare Adelaide a più miti consigli, invitandola a fermare la sua guerra personale contro Rosa. Ma chi conosce la Contessa sa che, quando un obiettivo è fissato, indietro non si torna facilmente.

La partita resta quindi aperta: basterà l'appello della figlia a disinnescare la vendetta o assisteremo a una mossa a sorpresa destinata a far tremare l'intero Paradiso?