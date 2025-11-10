Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 novembre: Adelaide faccia a faccia con Rosa

Serata benefica per il nuovo disco di Marina Valli e tensioni al Circolo: tra sorrisi di rito e colpi bassi, ecco cosa ci attende martedì 11 novembre a Il Paradiso delle Signore.

Martedì 11 novembre a Il Paradiso delle Signore procede la preparazione della serata benefica che accompagnerà il lancio del nuovo disco di Marina Valli. Al Circolo rientri e incontri riaprono questioni sospese, mentre Irene rimette a fuoco ciò che cerca in una relazione. Un episodio che intreccia lavoro, musica e rapporti personali destinati a evolvere: scopriamo di più con le anticipazioni del nuovo episodio in onda come sempre su Rai 1 alle 16.00.

Il Paradiso delle Signore, riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Dove eravamo rimasti a Il paradiso delle signore? Enrico, stanco di mezze verità, ha trovato il coraggio di raccontare a Marta che cosa è accaduto davvero con Di Meo: una confessione che rimette tutto in discussione e spinge lei a cercare l'appoggio di Umberto. Irene, intanto, non ha affatto mollato l'osso e ha scavato nel rapporto tra Barbara e Johnny per capire se tra i due ci fosse un legame prima dell'assunzione della ragazza al grande magazzino.

Nel frattempo, Marina Valli è rientrata a Milano con un pensiero speciale per le Veneri, gesto che riaccende complicità e ricordi. Dalla Firenze ferita dall'alluvione, invece, arrivano i racconti degli "Angeli del Fango": un noto critico letterario vuole ascoltare la voce di Rosa, sempre più al centro della scena. E mentre l'attenzione su di lei cresce, Adelaide torna al Circolo con passo felpato e sorriso di circostanza: dietro l'eleganza, la volontà di far luce sul passato della signorina Camilli.

Le anticipazioni dell'episodio di martedì 11 novembre de Il Paradiso delle Signore

Adelaide, Il Paradiso delle Signore

Al Paradiso si corre per allestire il banco del nuovo disco di Marina Valli, "Quello che non so dirti". La presentazione sarà il cuore di una serata benefica a favore delle zone colpite dall'alluvione e protagoniste saranno quindi la musica, la solidarietà e... qualche outfit da togliere il fiato.

Proprio sul fronte moda, Botteri pensa al Natale e affida a Fulvio il compito di alzare l'asticella. Lui chiama in causa l'amico Giorgio Perich, una mano capace di lasciare il segno e far parlare i salotti della Milano bene.

Mentre la macchina organizzativa macina idee su idee, Irene rilegge la lettera della zia Sandra e si interroga su quale sia l'uomo giusto per lei: romanticismo o affidabilità? Il dilemma è aperto e potrebbe avere presto un volto. Al Circolo, invece, la temperatura sale quando Adelaide incrocia Rosa e le accuse si fanno affilate come lame in seta. Vecchie ruggini, nuovi sospetti e un duello di sguardi che promette scosse telluriche in grado di sconquassare Milano. E Marta? Prova a blindare Enrico chiedendo aiuto a Umberto, ma il conto delle verità non è ancora chiuso.

Stando alle anticipazioni, quindi, martedì 11 novembre a Il Paradiso delle Signore si respira aria di eleganza, seppure con un retrogusto di scandalo in arrivo. Non ci resta che sintonizzarci come sempre su Rai 1 alle ore 16.00 per scoprire cosa succederà.