Il Paradiso delle signore 9 va in vacanza per il Natale: quando ritorna in TV la soap di Rai 1?

Il Paradiso delle signore 9 chiude in vista del Natale. La puntata andata in onda venerdì 20 dicembre è stata l'ultima prima delle festività. La soap di Rai 1, infatti, sarà assente dai palinsesti dal 23 al 27 dicembre 2024.

Quando torna in TV Il Paradiso delle signore

Elvira, Salvatore, Marta e compagni torneranno lunedì 30 dicembre su Rai 1 alle 16:00. Non è ancora chiaro se la soap verrà regolarmente programmata in palinsesto, festivi esclusi, fino alla fine delle vacanze di Natale. Di sicuro saranno contenti gli spettatori che non dovranno aspettare fino al 7 gennaio per sapere come si evolveranno alcune questioni che la pausa ha lasciato irrisolte.

Le prime anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore portano intanto buone notizie per la coppia formata da Elvira e Salvo. Dopo incidenti e varie peripezie, i due riusciranno finalmente a coronare il proprio sogno d'amore, anche se dovranno fare i conti con un altro ritardo.

Mentre Matteo sembrerà avere un umore migliore, soprattutto grazie alla vicinanza di Odile, Clara dovrà fare i conti con quello che la sua storia con Alfredo potrebbe comportare per la sua famiglia.

Cosa sostituirà Il Paradiso 9 nei palinsesti di Rai 1

Se oggi lo spazio della soap è stato occupato dal Concerto di Natale dalla Camera dei Deputati, per la vigilia di Natale nel pomeriggio di Rai 1 andranno in onda prima uno speciale dello Zecchino d'Oro, poi il film Pattini d'argento.

Mercoledì 25 dicembre su Rai 1 sarà assente anche La volta buona. La normale programmazione pomeridiana sarà sostituita dai film Note d'amore e Colpo di fulmine a Natale. Giovedì 26 e venerdì 27 dicembre vedranno invece il ritorno di Caterina Balivo, con una versione estesa del programma, ma sarà assente Alberto Matano con La vita in diretta. Al suo posto ci saranno, rispettivamente, i film Paddington e Mia e il leone bianco.