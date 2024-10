Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 9 ottobre: Matteo fa la spia per Umberto, Ciro nasconde un segreto?

Il Paradiso delle signore 9 torna in TV domani, 9 ottobre 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con nuove trame e nuove beghe tra la Galleria Milano Moda e l'altro grande magazzino. La lotta ormai si consuma non soltanto a colpi di tessuti ma, soprattutto, a suon di spie e sotterfugi. Se Umberto torna a ricattare il contabile del Paradiso, Matteo Portelli, un ruolo sempre più importante potrebbe essere quello di Odile.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Elvira terrorizzata dall'atteggiamento di Salvatore

Elvira ha espresso a Mirella e Irene le proprie paure dopo aver fatto per la prima volta l'amore con Salvatore. E a confortarla non c'è il fatto che siamo ormai promessi sposi. Al contrario: il racconto di Mirella l'ha fatta agitare ancor di più. Nella nuova puntata la Gallo avrà un motivo reale per dubitare delle intenzioni sincere dell'Amato: Salvo non si presenta al loro appuntamento mattutino. Ed è la prima volta da quando hanno deciso di farlo.

Molto presto anche un'altra coppia potrebbe ritrovarsi in una situazione critica, e non una coppia giovane ma una ormai consolidata da anni di vita insieme, un matrimonio e due figlie. Ciro riceve una telefonata di un suo amico dalla Sicilia che chiede un favore. Il Puglisi però decide di non parlarne con Concetta... Per quale motivo? Ciro tiene nascosto un segreto che sta per riaffiorare?

Giulia Furlan e Gianlorenzo Botteri, stilisti rispettivamente di Galleria Milano Moda e Paradiso, sono impegnati in una guerra senza esclusione di colpi. Quando la creativa della GMM ha tirato un brutto tiro al collega con le stoffe, Botteri ha temuto davvero di non farcela ma, con l'aiuto di Concetta, è riuscito a trovare una valida alternativa e si è rimesso al lavoro sull'ambizioso progetto di una collezione d'alta moda ispirata alla Costa Smeralda. I concorrenti guardano con paura alle ambizioni del Paradiso, ecco perchè Tancredi pensa addirittura di usare la presenza di Odile in azienda contro il grande magazzino che per metà è di proprietà di Adelaide. Guarnieri però blocca il suo scellerato piano, anche perchè sa che c'è un'altra porta a cui bussare per sabotare i sogni di Marcello Barbieri. Così Matteo Portelli è costretto a riprendere il suo ruolo di spia.