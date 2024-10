Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 8 ottobre: Tancredi ha un'ammiratrice, non così segreta

Come annunciano le anticipazioni della puntata in onda su Rai 1 martedì 8 ottobre, il Paradiso delle signore 9 potrebbe presto essere allietato da un nuovo amore, reso però assai difficile da un doloroso passato.

Dopo aver tenuto tutti col fiato sospeso nella puntata della scorsa settimana, Il Paradiso delle signore 9 torna ad atmosfere decisamente meno tese di un possibile omicidio. Anche se non meno importanti, perchè nella puntata in onda domani, martedì 8 ottobre 2024, su Rai 1 alle 16:00, si discuterà come sempre di affari ma anche, e soprattutto, di nuovi amori e di sesso.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Elvira turbata dalla sua prima volta

La tanto attesa proposta di matrimonio, che abbiamo visto nell'episodio di venerdì 4 ottobre, ha portato con sè prevedibili conseguenze. Elvira e Salvatore, presi dall'emozione del momento, e dal fatto di avere la casa tutta per sè, si sono lasciati andare a una notte di passione. Per la Gallo si è trattato della prima volta e ha vissuto l'esperienza con grande trasporto ma anche con un pizzico di timore. Non è un caso, dunque, che il giorno successivo, sia a lei che al suo promesso sposo le cose tra loro sembrino effettivamente un po' diverse dal solito.

Elvira decide di aprirsi, e se in un primo momento racconta quanto successo a Irene, decide poi di parlare anche con Mirella, l'unica tra le veneri capace di consigliarla su un argomento tanto delicato quanto il sesso. Ma cosa le avrà mai raccontato la collega per provocare una reazione così turbata e sconfortata nella Gallo?

Tancredi non riesce a lasciar andare il pensiero di Matilde tra le braccia di un altro uomo, e adesso a tormentarlo, come ha ripetuto a Umberto, c'è anche la certezza che la sua ex moglie abbia scelto un uomo, Vittorio, moralmente migliore di lui. Forse per questo non si accorge che una donna sta cercando di entrare nella sua vita in punta di piedi: è Giulia, che tenta un approccio più confidenziale con lui. Il conte però non è pronto a far rientrare l'amore nella sua vita, ecco perchè consiglia alla Furlan di mantenere i loro rapporti esclusivamente sul piano professionale. Anzi, le consiglia di studiare bene le strategie creative e commerciali del Paradiso per far sì che la Galleria Milano Moda non resti indietro.

Al Paradiso fervono i prepartivi per la collezione Costa Smeralda ideata da Botteri (con il grande supporto di Concetta), e Umberto trema. Il Guarnieri spera nell'intervento di Adelaide: la contessa riuscirà a persuadere Marcello dal non lanciarsi nella nuova avventura dell'alta moda?

Nel frattempo un altro cuore potrebbe soffrire per il mal d'amore: Mario Oradei ha ricevuto una proposta di lavoro assai ghiotta da un circolo esclusivo, ma accettare vorrebbe dire dover lasciare per sempre Milano. Come fare a dirlo a Roberto?