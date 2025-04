Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni 4 aprile: Rita prende una decisione difficile, Adelaide peggiora

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani giovedì 3 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Rita comunica alle Veneri una notizia dolorosa ma inevitabile, Adelaide non può lasciare Milano

Nell'episodio precedente

Agata riceve numerosi complimenti per il suo servizio fotografico, ma sono le parole di Mimmo a farle battere il cuore, spingendola a invitarlo al cinema. Intanto, la notizia del trasferimento di Rosa, che non vive più con Marcello, porta Tancredi a fare una rivelazione inaspettata a Umberto.

Odile, sul punto di firmare il contratto, ha un confronto chiarificatore con Guido, che cerca di capire il suo legame con Matteo. Marcello incoraggia Matteo a dichiarare i suoi sentimenti alla contessina. Nel frattempo, un'emergenza legata al malore di Adelaide cambia i piani di Enrico che era pronto a partire per l'America, insieme ad Anita e Lea.

Salvo è interpretato dall'attore Emanuel Caserio

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Agata fa una sconcertante rivelazione

Alfredo ha ultimato la culla per il piccolo di casa Amato, così Salvo promette ad Elvira una sorpresa. Delia è particolarmente agitata in vista della loro serata romantica, si avvicina la cena con Botteri. Al Paradiso si discute sulla scelta della foto per promuovere la nuova collezione.

Nel frattempo, Rita fa alle Veneri un doloroso ma "necessario" annuncio. Nello stesso momento, a causa di uno spiacevole imprevisto, Agata scopre una verità che non immaginava affatto. Alla Villa, le condizioni di salute di Adelaide sono peggiorate e non può lasciare Milano: serve un medico che possa intervenire con urgenza.