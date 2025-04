Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni 8 aprile: Enrico non vuole partire, le Veneri si spostano a Roma?

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani giovedì 3 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Roma chiama le Veneri per un evento speciale, Odile incontra Adelaide dopo l'intervento.

Nell'episodio precedente

Dopo l'intervento d'urgenza ad Adelaide, Enrico torna stremato dall'ospedale, nel frattempo Umberto è ancora sconvolto da quanto la Contessa gli ha rivelato prima di essere operata. La nuova collezione giovani del Paradiso è finalmente esposta in vetrina, ma qualcosa non va come previsto e lo staff si mette di nuovo al lavoro.

Guido informa Odile che l'attrice del film, Marina Valli, vuole incontrare gli autori della canzone. Poi rivela a Matteo Portelli qualcosa che agita moltissimo il contabile Intanto Anita insiste nel voler partire per l'America e, per convincere Enrico, Lea tenta di far leva sui sensi di colpa del cognato mentre lui sembra sempre più legato a Milano.

Le Veneri de Il Paradiso

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Tancredi fa una sorpresa a Rosa

Odile, può tornare a incontrare Adelaide, ora che le condizioni della contessa sono stabili. Nel frattempo, al Paradiso delle Signore si accende una nuova scintilla: la dirigenza è chiamata a prendere una decisione che potrebbe cambiare le sorti delle Veneri. L'opportunità di partecipare alla trasmissione radiofonica Bandiera Gialla e farsi conoscere da un pubblico giovane appare troppo allettante per non essere presa in considerazione.

Il desiderio di Roma è anche il desiderio di novità, di scoperta, di una nuova ribalta. Agata, fa a Mimmo una richiesta che lo coglie di sorpresa. Per quanto riguarda gli sviluppi sentimentali dei protagonisti: Guido, invita Odile a una serata musicale che sembra promettere emozioni inattese. Ma non è solo lui a voler sorprendere: Tancredi, sempre attento ai sentimenti di Rosa, avverte il suo malumore e decide di farle una sorpresa.

Nel mentre, Lea si rivolge a Marta, pregandola di fare leva sul cuore di Enrico per convincerlo a partire per l'America. Un passo che potrebbe cambiare il destino di tutti. Ma Enrico, pur provando a spiegare ad Anita le ragioni della sua scelta, si ritrova a fronteggiare il peso di un conflitto interiore.