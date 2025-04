Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni 7 aprile: Umberto è sconvolto dalla confessione di Adelaide

Nel prossimo episodio in onda su Rai 1: Enrico rinuncia all'America per salvare Adelaide, caos in vetrina e tensioni familiari

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani giovedì 3 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Marina Valli vuole incontrare gli autori della canzone, Anita insiste sulla partenza e Lea fa leva sui sensi di colpa di Enrico.

Nell'episodio precedente

Alfredo ha finalmente terminato la culla per il nuovo arrivato in casa Amato, suscitando l'entusiasmo di Salvo che promette a Elvira una sorpresa speciale. Intanto si avvicina la tanto attesa cena con Botteri, e Delia non riesce a nascondere la sua agitazione in vista della serata romantica. Al Paradiso si accende il dibattito sulla scelta della fotografia più adatta a promuovere la nuova collezione.

Rita con grande fatica annuncia alle Veneri una notizia dolorosa ma inevitabile. Nel frattempo, un imprevisto spiacevole porta Agata a scoprire una verità che mai avrebbe potuto immaginare. Le condizioni di Adelaide peggiorano improvvisamente, costringendola a rimanere a Milano: è necessario l'intervento urgente di un medico.

Anna Godina interpreta Lea Graziani

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: problemi in vetrina: lo staff corre ai ripari

Il destino ha giocato una nuova carta per Enrico: pronto a lasciare Milano con Anita e Lea, il medico si è ritrovato costretto a mettere da parte ogni progetto. Un malore improvviso ha colpito Adelaide, e ad Enrico non è rimasta altra scelta che restare e operare d'urgenza la Contessa.

Al termine dell'intervento, Enrico fa ritorno a casa provato nel corpo e nello spirito, mentre Umberto, rimasto in attesa, è ancora scosso dalle parole che Adelaide gli ha confidato prima di entrare in sala operatoria: una rivelazione capace di cambiare tutto. Al Paradiso, intanto, si festeggia l'esposizione in vetrina della nuova collezione giovane, ma la gioia è solo apparente.

Un dettaglio inatteso rischia di compromettere il lancio, e l'intero staff è chiamato a rimboccarsi le maniche per salvare il risultato. Nel frattempo, Guido dà una notizia importante a Odile: Marina Valli, la celebre attrice del film in lavorazione, desidera incontrare personalmente gli autori della canzone. Poco dopo, Guido confida a Matteo qualcosa che lo lascia profondamente turbato.

E mentre la tensione sale, Anita non rinuncia al suo desiderio di partire per l'America. Determinata a convincere Enrico, chiede a Lea di intervenire. La Graziani, pur combattuta, tenta la strada dei sentimenti: farà leva sui sensi di colpa del'uomo e per farlo salire su quell'aereo, ma il cuore di Enrico, ora più che mai, sembra legato a Milano.